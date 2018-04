Sada je sve jasno - pitanje poslednjeg učesnika plej-ofa biće rešeno u Mineapolisu! A tamo će snage odmeriti Minesota i Denver!

Oklahoma, San Antonio i Nju Orleans overili su svoje karte za narednu fazu pobedama nad Majamijem, Sakramentom i Los Anđeles Klipersima, a Nagetsi ili Timbervulvsi će to učiniti poslednjeg dana ligaškog dela sezone, u šoutajmu koji će se zasigurno pamtiti i prepričavati godinama. Jer dugo se nije desilo da plej-of drama traje bukvalno do poslednjeg zvuka sirene...

Denver je na svom terenu smireno prošao i drugu utakmicu sezone, savladao Portland sa „evropskih“ 88:82, čime je živom ostavio nadu da bi posle 2013. godine mogao da se nađe u završnici najjače košarkaške lige sveta!

Posle Minesotinog trijumfa nešto ranije, i to u lakom okršaju protiv Memfisa, košarkaši Denvera na svojim leđima imali su natovaren dodatni pritisak moranja, ali su i ovog puta izašli na parket i pokazali svoju najbolju stranu! Ostvarili su šestu uzastopnu pobedu u pakleno teškom rasporedu i došli na prag ostvarenja sna. Sna koji se sniva punih pet godina. Ne treba zaboraviti ni to da Minesota drži negativni rekord u broju uzastopno propuštenih završnica sezone i da već gotovo deceniju i po čeka da se nađe u društvu najboljih... Zato je utakmica u noći između srede i četvrtka toliko važna!

Denver je ponovo suvereno gazio pod komandom svog univerzalnog vojnika - Nikole Jokića! Malo je reći da u najbitnijem delu sezone igra majstorski. Ne samo što je stigao do drugog uzastopnog tripl-dabla, desetog u sezoni i šesnaestog u karijeri, Nikola Jokić je s pola snage obrisao parket protivničkim igračima i pokazao im ko je gazda u Pepsi Centru! Za gotovo 38 minuta na parketu skupio je 15 poena uz nešto lošije procente šuta (5/14 iz igre, 1/4 za tri), ali je zato dopisao vrtoglavih 20 skokova, 11 asistencija, dve ukradene lopte i jednu blokadu! Ukratko - ispunio je sve statističke kolone kao od šale!

Nije mu bilo lako, pošto je protiv sebe imao više nego raspoloženog i posebno motivisanog Jusufa Nurkića, koji mu je uzvratio sa 20 poena i 19 skokova za 29 minuta na parketu. Na putu da pobede nije hodao sam. Kraj sebe je imao odličnog Vila Bartona sa 22, odnosno Džamala Marija i povratnika u sastav Garija Harisa sa po 12 poena. Zanimljivo, od desetorice igrača, koliko je Majkl Meloun iskoristio za ovu utakmicu, čak osmorica su se upisali u listu strelaca i apsolutno svi su imalli pet ili više poena i bar jednu asistenciju!

Brutalnost Jokićevog izdanja, ali i slabost Portlanda u poslednjih nekoliko dana, možda i najbolje pokazuje odeljak podeljenih asistencija. Jokić je sam podelio 11 završnih dodavanja, dok je kompletan tim Portlanda skupio tek - 10!

Nije ovo bila utakmica kojom će se igrači Trejlblejzersa ponositi. Demijan Lilard je ispunio svoju kvotu sa 25 koševa, ali je to učinio tako što je uzeo čak 22 šuta i pogodio svega osam puta. Njegov „partner u zločinu“ Si Džej Mekolum ponovo nije stigao do, njemu minimalne, granične vrednosti od bar 20 koševa i meč je završio sa 16 poena, ali i sedam uhvaćenih lopti, tri asistencije i dve ukradene lopte. Mekolumov drastični pad forme verovatno i najsnažnije ocrtava u kakvom problemu se nalazi ekipa pred start plej-ofa. Ni 28 odsto pogođenih šuteva iz igre (5/18), bez prave energije, želje, spremnosti... Četvrtim porazom zaredom Portland je stigao u situaciju da do poslednjeg trenutka strepi za treće mesto, pošto Juta sa dve pobede do kraja sigurno uzima isto.

Mada, sredinom treće deonice izgledalo je da se Denveru sprema ono najgore - poraz u poslednjoj utakmici kod kuće i tako kraj svih nadanja. Majkl Meloun bio je izuzetno besan na sudije tokom utakmice zbog nekoliko sumnjivih odluka i izostanka reakcije. Najžešće je bilo baš u pomenutom trećem kvartalu, u trenutku kada je Denver zaostajao devet poena za protivnikom. Džamal Mari nije uspeo da zakuca loptu u koš, a sudije su ispustile priliku da sviraju očigledan faul, zbog čega je Meloun poludeo i došao na samo nekoliko centimetara od lica glavnog sudije. Naravno, zbog toga je zaradio tehničku grešku, ali je upravo ta reakcija zapalila publiku i podigla borbenu gotovost kod igrača, koji su do kraja uspeli da izvuku ono najvažnije - pobedu.

Denver je kombinacijom dobre odbrane i nešto kvalitetnijeg napada uspeo da okrene rezultat i dođe do velikog slavlja! Domaćin je nadigrao protivnika sa 35:20 posle Melounove tehničke greške. Bio je to jasan znak kome je pobeda bila potrebnija.

NBA - REZULTATI

Detroit - Toronto 98:108

/Kenard 20 - Valančijuans 25/

Majami - Oklahoma 93:115

/Ričardson 18 - Džordž 27/

Bruklin - Čikago 114:105

/Krabe 41 - Kilpatrik 16/

Njujork - Klivlend 109:123

/Bizli 20 - Lav 27/

Milvoki - Orlando 102:86

/Muhamad 22 - Vučević 17/

Minesota - Memfis 113:94

/Tig 24 - Meklamor 18/

San Antonio - Sakramento 98:85

/Gej 18 - Koli Stajn 25/

Denver - Portland 88:82

/Barton 22 - Lilard 25/

LA Klipers - Nju Orleans 100:113

/Tornvel 20 - Dejvis 28/

ISTOČNA KONFERENCIJA

ZAPADNA KONFERENCIJA