Nakon što im je popust prošlog leta dao Kevin Durant, Golden Stejt Voriorsi sada pregovaraju s Klejom Tompsonom oko novog ugovora iako mu aktualni ističe tek sledećeg leta. Ipak, kako bi se osigurali i rešili nedoumice trenutno je u raspravi četvorogodišnji ugovor vredan 102.000.000 dolara po kom bi sjajni šuter zarađivao malo više od 25.000.000 dolara po sezoni.

To bi bio i te kako 'team-friendly' ugovor s kojim bi Voriorsi profitirali dugoročno jer to je daleko manja zarada od one do koje bi Tompson mogao da stigne sledećeg leta. Naime, kada mu istekne ugovor mogao bi da potpiše na pet godina za 188.000.000 dolara ili na četiri godine, ali za139.000.000 dolara.

Dakle, razlika je velika u odnosu na ovaj sadašnji ugovor.

Klej je pre nekog vremena rekao da bi voleo da igra u Voriorsima do kraja karijere, a s obzirom na celokupnu situaciju u ekipi možemo da očekujemo da se tvrdnje američkih medija potvrde i da Tompson potpiše znatno manji ugovor koji bi Golden Stejtu olakšao godine koje dolaze.

Prošlog je leta Durant je pristao na 10.000.000 dolara manje kako bi Ratnici zadržali Igudalu i Livingstona, a sada će im Klej dugoročno izaći u susret. Naravno da se nikome ne ide iz Golden Stejta dok se stvara dinastija koja bi mogla da hara i u godinama koje dolaze.

Foto: Acton images