Košarkaši Budućnosti izborili su prvo finale ABA lige u istoriji kluba, a dan posle majstorice sa Cedevitom utisci se još sležu.

Podgoričke “Vijesti” prenele su zanimljivu priču o duksu koji je pre 20 godina nosio Gavrilo Pajović i koji se ispostavio kao “tajno oružje” u mečevima sa zagrebačkim klubom. Duks je uz dozvolu Aleksandra Džikića tokom zagrevanja pred Cedevitu nosio plejmejker Podgoričana Nikola Ivanović.

„Nikola me video u tom duksu, koji je meni veoma drag i koga čuvam 20 godina, u teretani i zamolio me da mu ga poklonim. Valjda je to neka simbolika, osećaj da će i to pomoći da konačno preskočimo taj jedan mali, ali ogroman korak. Naravno da sam mu poklonio, jer sam znao koliko će njemu značiti, koliko mu znači sve ovo, baš kao i svima nama“, rekao je Pajović, koji obavlja funkciju sportskog direktora Budućnosti.

Zanimljivo da je Ivanović pred revanš u Zagrebu duks zaboravio u hotelu, pa je Budućnost meč izgubila, a u klubu se svi spremaju za novi spektakl u finalu.

„Osećaj je fantastičan, ogroman teret smo skinuli sa leđa. Igrao sam u Morači, sada sam opet doživeo da se navijači i ekipa ujedine, da sa tribina dođe energija koja nosi nas, a sputava protivnika. To nam je bilo potrebno, možda i svih ovih godina. Uspeli smo, ostvarili smo dve pobede – dobili ogromnu podršku navijača i savladali Cedevitu. Čekamo finale, radujemo se punoj dvorani i novom spektaklu“, zaključio je Pajović.