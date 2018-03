Los Anđeles Klipersi, jedini tim u NBA ligi sa dva srpska igrača, uspešno krči put ka plasmanu u plej-of, a kapiten Orlova Miloš Teodosić ističe da će baš zbog toga svaka utakmica do kraja maltene biti meč sezone.

"Bila je ovo izuzetno važna utakmica za nas, kao što će i sve preostale do kraja biti, borba za plej-of će biti jako neizvesna i svaka utakmica je kao finale. Sa jednom pobedom izbijaš na šesto mesto, a sa dva poraza si na desetom. Svaka utakmica je bitna i drago mi je da smo pobedili pred težak raspored do kraja prvenstva", izjavio je Teodosić za Radio-televiziju Srbije (RTS).

Teodosić je ove sezone najstariji debitant u NBA ligi, ali iz dana u dan se sve bolje prilagođava na drugačiju košarku nego u Evropi.

"NBA je zaista lepo iskustvo, igrati u sigurno najjačoj ligi na svetu sa najboljim igračima je nešto posebno. Nisam se 100 odsto privikao na način igre i života, ali zaista uživam i srećan sam. Ostaje žal što nisam došao koju godinu ranije, ali imam još nekoliko sezona pred sobom da pokažem šta znam i umem".

Teodosić je istakao i da mu je drago što može da radi se trenerom kao što je Dok Rivers.

"Dok je zaista sjajan, ima NBA titule i zaista uživam u svakom danu provedenom sa njim i sa saigračima", zaključio je Teodosić.

