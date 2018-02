Teško će Budućnost kiksnuti protiv MZT-a

Ulazimo u sam finiš ligaškog dela ABA lige, a Budućnost ne može baš da se pohvali formom. Tim Aleksandra Džikića poražen je na dva meča zaredom i tako je dopustio da se Crvena zvezda domogne prvog mesta na tabeli. Ukoliko crveno-beli dobiju sve do kraja - biće prvi pred plej-of. A to može da im olakša i Budućnost porazima. Mada, teško će se to dogoditi večeras kada u Moraču stiže poslednjeplasirani MZT (19.00).

Doduše, Budućnost ima neke probleme sa povredama. Igraće bez povređenog Filipa Barovića i sa solidnim brojem rovitih igrača.

"U goste nam dolazi ekipa koja je na dnu tabele, iako ima kvalitet i iskustvo za neku bolju poziciju. S druge strane, mi igramo pred našim navijačima, znamo sta očekuju od nas. Nastupićemo vrlo oslabljeni, ali to je šansa za neke igrače da se eventualno nametnu svojom igrom“, rekao je trener Budućnosti Aleksandar Džikić.

I MZT će na ovaj meč doći sa kadrovskim problemima, ali trener skopske ekipe Željko Lukajić kaže da će njegov tim dati sve od sebe da dođe do dobrog rezultata.

"Bez obzira na situaciju u kojoj se nalazimo, svaki meč za nas je ekstremno važan, kao i svaki trening do kraja sezone. Protiv Budućnosti ćemo probati da odigramo neke nove stvari u odbrani i očekujem od igrača da individualno odgovore zadatku", rekao je Lukajić.

Pored ovog duela, igra se i susret Cibone i Igokee, a taj meč je na programu od 17 časova.

ABA LIGA - 20. KOLO

Subota

Mornar - Cedevita 89:94

/Luković 22 - Čeri 16/

Mega - FMP 74:72

/Jaramaz 20 - Pot 18/

Olimpija - Partizan 89:87

/Hrovat 22 - Vilijams Gos 23/

Nedelja

17.00: (1,45) Cibona (15,0) Igokea (3,05)

19.00: Budućnost - MZT

Ponedeljak

18.00: (1,03) Crvena zvezda (28,00) Zadar (12,00)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama