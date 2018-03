Košarkaš Borca Ilija Đoković je na utakmici KLS protiv Dinamika povredio koleno.Kako saznaje “basketballsphere.com”, plejmejker reprezentacije Srbije istegao je ligamente i neće se vraćati na parket do kraja sezone.

Ovo će biti veliki hendikep za Borac, jer Čačane očekuje borba na fajnal-foru ABA 2 lige, kao i takmičenje u Superligi Srbije.

Đoković je u ABA 2 ligi na 21 utakmici ostvario je učinak od 15,7 poena, 3,1 skoka i 5,1 asistencije u proseku po meču.

Povreda Đokovića uticala je na igru Čačana u sudaru sa Dinamikom. To je apostrofirao i kapiten Borca Marko Marinović.

,,Ova utakmica bila je bitna za prvo mesto u KLS ligi. Mi smo imali nekih zdravstvenih problema pre početka meča. Pokušali smo da duel iznesemo do kraja kako valja, ali nas je mnogo poremetila povreda Ilije Đokovića. Nakon toga smo pokušavali na sve moguće načine da se vratimo u igru, uspeli smo i bili smo na dobrom putu da zabeležimo pobedu, ali u završnici nismo imali dovoljno snage da završimo meč u našu korist. Nama je ovo drugi poraz ove sezone u Čačku. Nadam se da je ovo samo jedna opomena pred najbitniji deo sezone, a to je F4 ABA 2 lige“, izjavio je Marinović.