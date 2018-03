To je to - imamo otvorenu trku za osmo mesto!

Nepuna dva sata pošto je CSKA rutinski dobio Makabi u Tel Avivu, Baskonija je zvanično otvorila sezonu lova na osmo mesto sigurnom pobedom nad Himkijem - 87:77 (18:26, 26:13, 25:13, 18:25).

Baskonija je sada na pobedu zaostatka za Ponosom Izraela, u sličnoj situaciji mogla bi da se nađe Unikaha u slučaju trijumfa nad Crvenom zvezdom u Beogradu, ali dileme nema - biće to paklena trka za poslednje mesto koje vodi u četvrtfinale Evrolige! Bamberg i Crvena zvezda imaju po tri poraza više od Makabija, ali srpski šampion i utakmicu manje, što bi dodatno moglo da zakomplikuje situaciju.

Mada je Himki već u finišu prvog kvartala imala velikih 14 poena viška (26:12), odnosno 10 poena na startu druge četvrtine (32:22) Baskonija je furioznim udarom do kraja prvog poluvremena potpuno rasturila protivnika, okrenula rezultat i više nijednog trenutka nije imala problem da održi vođstvo do kraja. Do odmora ona je iznosila pet koševa (44:39), a tek što se zahuktala igra u nastavku - Baskonija je napravila zalihe od čak 19 poena (69:50) posle čega je bilo jasno da za tim iz Rusije više nema povratka.

Interesantno, Baskonija je upravo u drugoj i trećoj četvrtini Himkiju dozvolila tačno po 13 poena, koliko su gosti praktično ubacili u obe preostale deonice. Ali, baš tada puleni Pedra Martineza skrojili su čak 51 poen, što je donelo dovoljno veliku razliku da više nije bilo dileme oko toga ko će uzeti ceo plen.

Po ko zna koji put ove sezone čovek odluke u Baskoniji bio je Rodrig Bobua sa 16 poena, a iza njega bio je Marselinjo Uertas sa 13 koševa. Kod Himkija neprikosnoven bio je Aleksej Šved sa 23 poena, ali i očajnim procentima šuta (3/9 za dva, 4/13 za tri), dok je Entoni Gil dodao 21 poen. Srpski plejmejker Stefan Marković odigrao je nešto više od 24 minuta i za to vreme skupio tri poena i po skok i asistenciju, dok je Čarls Dženkins s nešto manjom minutažom imao gotovo identičan učinak. Odnosno, jedno završno dodavanje više u odnosu na Markovića.

EVROLIGA - 24. KOLO

Četvrtak

Žalgiris - Barselona 90:74

/Tupan 21 - Oriola 18/

Makabi Tel Aviv - CSKA Moskva 73:93

/Kol 13 - De Kolo 19/

Valensija - Brose Bamberg 86:70

/Abalde 18 - Musli 14/

Milano - Efes 77:64

/Embaj 14 - Vims 19/

Baskonija - Himki 87:77

/Bobua 16 - Šved 23/

Petak

19.00: (1,70) Crvena zvezda (14,5) Unikaha (2,30)

20.15: (1,50) Panatinaikos (14,5) Olimpijakos (2,85)

21.00: (1,50) Real Madrid (14,5) Fenerbahče (2,85)

*** kvote su podložne promenama