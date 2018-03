Vreme čekanja je prošlo, došao je trenutak za prave stvari! Počinje plej-of ABA lige polufinalnim susretima u kojima se sastaju Crvena zvezda i Mornar, odnosno Budućnost i Cedevita. Nama je svakako interesantniji duel srpskog predstavnika protiv Barana, a svi iz crveno-belih redova su još od početka sezone poput mantre ponavljali - ABA liga je apsolutni prioritet.

Razlog je jednostavan - klub koji osvoji ovo takmičenje će sledeće sezone igrati u Evroligi!

Zato je vreme da Zvezda odigra najbolju košarku u sezoni, a pred susret s Baranima dobila je informaciju da je Nemanja Dangubić praktično završio sezonu. Sa druge strane, Mornar neće moći da računa na Uroša Lukovića, člana idealne petorke u ovoj sezoni na Jadranu.

Ako želite da znate koliko znači ovaj dvomeč Zvezdi, najbolje je da pročitate izjave trenera Dušana Alimpijevića.

"Od starta sezone govorimo šta je naš primarni cilj i došli smo do finiša tog dela zadatka. U poslednje vreme vidite kakvih sve stvari ima oko kluba i šta se sve dešava u ovoj prvoj sezoni ciklusa, kakvih stvari ima, koje su svima jasne. Koliko ljudi žele da Zvezdu sklone sa prvog mesta, siguran sam da je to deo za klub kojim se bavi, a sportski deo je na nama. Ovo je momenat u kome svi definitivno moramo u opštu mobilizaciju, kako sportsku tako i svih oko kluba. Nova situacija Nemanja Dangubić najverovatnije završio sezonu. To je još jedan razlog da dobijemo podršku i krenemo u nastavak ovog takmičenja i da zajedničkim snagama izguramo primarni cilj. Svi znamo višestruki značaj toga, počev od Evrolige sleeće sezone", rekao je Alimpijević pred ovaj okršaj.

Naravno, velika prednost Zvezde na ovoj utakmici mogao bi da bude domaći parket.

Crveno-beli su pustili slobodan ulaz za ovu utakmicu, a trener Alimpijević naglašava važnost domaćeg terena.

"Vrlo poštujem Mornar i trenera, naravno. Imaju sjajnu sezonu iza sebe, vrlo dobre partije iza sebe na svim frontovima. Apsolutno zasluženo su na tom mestu, jako dobro igraju. Izuzetno cenim rad trenera Pavićevića i siguran sam da sve to što pričaju i što su puni samopouzdanja nije za džabe. Ne plašimo se, kad vidim to 10 puta ipak utisak nešto drugo tu. Igramo kod kuće, ne samo Mornar, nego bilo koja ekipa u dvoraniAleksandar Nikolić mi prvo i osnovno želimo da pokažemo da smo mi u sovjoj kući i da igramo pred svojim navijačima. Činjenica da smo u našoj dvorani izgubili smo dve utakmice - PAO i Himki", dodao je Alimpijević.

Zvezda u ovo polufinale ulazi posle dve odlične utakmice protiv Cibone i Valensije na kojima je postigla preko 100 poena. Postalo je izrazito jasno da je Zvezdin možda i glavni adut u napadu šut za tri poena kojim, kada ih krene, crveno-beli mogu da rastave protivnika na proste činioce.

Opet će glavni igrač biti Tejlor Ročesti od koga potiče mnogo toga u igri Zvezde. U poslednje vreme i Dilan Enis jako dobro završava posao kada je Ročesti van igre, a posebno je opasan po protivnika posle šuta s distance.

Može Alimpijevića da raduje i to što je Džejms Feldin digao formu što smo videli kada je ubacio 30 poena, kao i da Milko Bjelica pruža nešto bolje partije u poslednje vreme. To se takođe odnosi i na Matijasa Lesora koji postaje sve korisniji, mada i dalje ima dosta problema kada su kretnje i odbrana u pitanju, posebno kod iskakanja od pika. Mada se tu dosta popravio u odnosu na početak sezone.

Glavna stvar kod crveno-belih biće popravljanje defanzive uopšte, a posebno kada je odbrana šuta za tri u pitanju. To protiv Mornara može da bude i ključno. Kako bilo, Zvezda će u ovom dvomeču biti apsolutni favorit.

Takođe, pored odbrane Zvezda mora da pazi na to - šta kada šut stane? Zvezda mora da ima opciju B i C, a nije nas mnogo puta u toku sezone uverila da se najbolje snalazi kada šut stane.

Mada, ni debitant u plej-ofu Mornar nije bez šansi...

Trener Mornara Mihailo Pavićević nije krio svoje namere i namere celog kluba. Iako će ovaj prvi meč Mornar igrati bez Uroša Lukovića, jasno je da se Barani neće predati protiv branioca titule na Jadranu.

"Mi smo dobrim igrama u protekla tri meseca postigli cilj: sada svi misle da Mornar može da igra protiv bilo koje ekipe. To je izuzetan kompliment za nas. Za dve godine igranja u ABA ligi već smo stekli toliko simpatija u regionu, da ne stižemo ni da odgovorimo na sve čestitke koje svakodnevno dobijamo. Bilo bi neumesno da pretimo Zvezdi, koja je u proteklih nekoliko godina, na ovim prostorima, apsolutno dominantan tim. To sve govori da bi ljubitelji košarke u nedelju mogli da prisustvuju lepoj, kvalitetnoj, utakmici. Zvezda je sigurno, ne samo u odnosu na nas, nego na sve ekipe u ABA ligi, apsolutni favorit, ali kao što sam bezbroj puta rekao - mi se ne plašimo nikoga", jasan je Pavićevićev stav.

Primetićemo da su najave iz Mornara pred ovaj okršaj prilično živahne i kočoperne. Ne vidi se tu neki veliki strah. Mornaru će dosta nedostajati Uroš Luković i tu vidimo možda i najveći problem za Barane. Ako Matijas Lesor, Alen Omić i Milko Bjelica uspeju da se nametnu dobrim igrama i odigraju dobro u reketu, tu bi Zvezda mogla da ima veliku prevlast. Nisu se crveno-beli proslavili u dosadašnjem delu sezone u ovoj kategoriji, pa bi ovo mogao da bude idealan meč za naplatu dugova.

Mornar će se zato dosta oslanjati na spoljnu igru i igrati sa dosta šuteva s distance. Derek Nidam se izdvojio kao vođa Mornara, igra veoma dobro u dosadašnjem delu i postiže u proseku daje 16,8 poena, ima šut za tri poena od 40% i beleži pet asistencija u proseku. Veoma koristan košarkaš. Pored njega pažnju treba obratiti na Nemanju Vranješa, još jednog jako dobrog šutera koji je sposoban da pogađa iz skoro nemogućih pozicija, ali i da maši neke otvorene pozicije.

Tu su i Brendis Rejli Ros koji zna da kazni protivnika i u serijama kada ga krene, kao i iskusni Boris Bakić koji je u karijeri nosio dres Crvene zvezde.

Dovoljan je kratak pogled na statistiku i jasno će vam biti da je Zvezda favorit na ovom duelu. Crveno-beli u proseku daju 88,86 poena, šest više od Mornara. Zvezda je bolja i u asistencijama, ukradenim loptama, prima manje poena i ima veći indeks korisnost. Dodajmo uz to i da će Mornar imati skraćenu rotaciju...

Sve osim prolaska Zvezde u finale bilo bi veliko iznenađenje.

Foto: Shutterstock, MN press