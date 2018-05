NBA plej-of često donosi mnoštvo zanimljivih priča, a jednu ovih dana pišu Ražon Rondo i Drejmond Grin. Ova dvojica iskusnih igrača poznati su po svojoj sklonosti ka “trash talku”, ali i raznim drugim podmetanjima protivničkim igračima. A kada se takva dva nađu zajedno na parketu, kao što je to slučaj u sudaru Golden Stejta i Nju Orleansa, onda zabava za gledaoce ne prestaje.

Rondo i Grin su već u prvoj utakmici imali šta da kažu jedan drugome, a sve je dostiglo novi nivo u drugoj utakmici kada je svađa poprimila nešto veće razmere.

Ni odlazak serije iz Oklenda u Nju Orleans nije promenio stvari. Rondo i Grin su se 'zakačili' već u prvoj četvrtini sinoćnje utakmice kada Grin nije dopustio Rondu da uputi šut prema košu nakon prekida.

Rondo mu je kasnije odgovorio tako što je pokušao da ga saplete, odnosno postavio je nogu ispod Grinove kad se ovaj vraćao prema svom košu leđima okrenut Rondu. U toj situaciji Grin je mogao i da se povredi, a Rondo je dobio tehničku.

S tom tehničkom samo se nastavilo ono što je Rondo ranije radio kako bi pokušao da isprovocira Grina. Tako je u drugoj utakmici uzeo loptu kada je Grin bio na liniji slobodnih bacanja i od nju obrisao znoj sa svog lica, i onda je takvu dao igraču Voriorsa.

Ali, obojica se prave da se ništa ne događa.

„To je samo igra. On priča dosta s…, to je deo njegove igre. Mi smo takmičari i mislim da nema ničeg boljeg od borbe na parketu. On je sjajan takmičar i volim da igram protiv njega. Samo pokušavam da budem žestok poput njega“, rekao je Rondo posle sinoćnje utakmice, a Grin je istakao da ovaj put on ne potencira sukobe.

„Nisam išao na Ronda. U karijeri sam išao na mnogo igrača, nekad i dosta uspešno, ali ovaj put ne. A unošenje u lice? Ovo je košarka, tako čuvaš igrače“, kaže Grin.