Traži se MVP

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Niša)

Stigli smo do same završnice Kupa Radivoja Koraća, čeka nas večiti derbi u finalu od 21 čas, a pored pobednika meča i osvajača Žućkove levice dobićemo i MVP-ja finala. Ova titula se dodeljuje od 2003. godine, a do sada su je osvajali igrači poput Redžija Frimena, Gorana Jeretina, Aleksa Marića, Džejmsa Gista, Marka Gudurića.

Do sada je bio slučaj da se gleda indeks korisnosti u finalu i da se jednostavno titula dodeli najkorisnijem igraču, kao što to titula sama kaže.

Pa, ko bi mogao da se okiti s njom?

Dosta će toga zavisiti ko će biti osvajač. Vrlo često se događalo da MVP dolazi iz pobedničke ekipe. Ako gledamo statistiku, iz Crvene zvezde bi to mogli da budu igrači koji vole da napadaju koš i koji imaju veliki broj poena u rukama. Tu pre svega tipujemo na Tejlora Ročestija koji pored poena ima odlične asistencije, ali i Džejmsa Feldina koji kada eksplodira zna bukvalno da zatrpa koš protivnika. Davao je ove sezone i po 29 poena na utakmici. Pored njih opcija je i Dilan Enis koji igra u jako dobroj formi. U polufinalu je ubacio 20 poena za poluvreme i imao seriju 6/6 van linije 6,75.

Kod Partizana je svakako u prvom planu Novica Veličković. Jasno, to je igrač koji lagano puni sve statističke kolone - od poena, preko skokova pa i u asistencijama je jako dobar na ovom turniru, ima ih četiri po utakmici. Inače, Veličković je već bio MVP finala našeg Kupa 2009. godineu pobedi baš nad Zvezdom. Pored Novice tipujemo još i na Đorđa Gagića koji je u polufinalu imao 14 poena i uz to 13 skokova. Da se nije ispromašivao zicera ispod koša i slobodnih bacanja (5/10), učinak bi mu bio još ubitačniji. Igra u jako dobroj formi. U istoj takvoj formi je i Vanja Marinković, pre svega šuterskoj. U polufinalu je dao 18 poena, gađao je 5/7 za tri poena i time praktično bio jedan od igrača odluke. Ako ponovi ovakvu partiju i tome doda još neke dobre brojke u statističkim kolonama može da se dokopa nagrade najkorisnijeg igrača.

Košarka jeste timska igra, ali niko ne može da porekne da su kvalitetni i raspoloženi pojedinci često ona ključna kopča koja razdvaja pobednike od onih drugih.

Na koga vi tipujete?

MVP osvajači:

2003 - Redži Frimen

2004 - Goran Jeretin

2005 - Bojan Popović

2006 - Goran Jeretin

2007 - Dragan Labović

2008 - Milenko Tepić

2009 - Novica Veličković

2010 - Aleks Marić

2011 - Džejms Gist

2012 - Danilo Anđušić

2013 - Demarkus Nelson

2014 - Vasilije Micić

2015 - Luka Mitrović

2016 - Nikola Ivanović

2017 - Marko Gudurić

Granice za igrače:

Ročesti (14,5)

Dangubić (7,5)

Enis (8,5)

Bjelica (9,5)

Omić (8,5)

Feldin (13,5)

Lesor (8,5)

Davidovac (6,5)

Šalić (5,5)

Gagić (9,5)

Veličković (13,5)

Marinković (11,5)

Vilijams-Gos (13,5)

Si (9,5)



Piše: Strahinja KLISARIĆ;

Foto: Star Sport.