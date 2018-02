TRIPLE-DOUBLE SHOW: Jokićeva partija ne može se opisati rečima! (VIDEO)

Sve je stalo u Sjedinjenim Američkim Državama. Čeka se veliki spektakl u Los Anđelesu zakazan za ponedeljak jutro, a sjajnu uvertiru Ol Staru napravio je momak koji je, možda, zaslužio da se na njemu nađe, jer je po svemu prikazanom ove sezone među najboljim evropskim igračima u NBA ligi. Publika u Stejpls centru neće videti Nikolu Jokića, međutim, ko je sinoć bio u Milvokiju svedolčio je - istoriji!

Potencijalni srpski reprezentativac, letos odlučan da ne igra za državni tim, uradio je nešto što niko pre njega nije otkako je počela da se tapka narandžasta lopta u Severnoj Americi. Postigao je najbrži tripl-dabl u istoriji lige!

Pobedu Nagetsa (134:123) ukrasio je sa 30 poena, 17 asistencija i 15 skokova, a dvocifren u sve tri kolone bio je već posle 14 minuta i 55 sekundi na parketu „Haris Bredli centra“.

Do odlaska na veliki odmor stasiti Somborac je ostvario učinak do 16 poena, 12 skokova i 11 asistencija, čime je oborio rekord star 63 godine, pošto je još 1955. Džim Taker iz nekadašnjeg Sirakjuz Nešnalsa (preteča Filadelfija Siksersa) uradio isto za 17 minuta. Logično, sad mu u leđa gleda i Rasel Vestbruk, jedini od aktivnih igrača ima tripl-dablove u prvom poluvremenu (dvaput), ali je za njih potrošio više vremena.

„Počeo sam dobro i pogađao šuteve. Nisam imao neku posebnu motivaciju ili nešto slično. Igrao sam na isti način kako uvek igram. Možda sam samo bio malo agresivniji, ali igrao sam isto“, smiren, kao da ovo radi svaki dan, bio je posle meča Jokić, autor 11. tripl-dabla u karijeri, a već četvrtog od 27. januara do danas.

Za ukupno 34 minuta, Nikola je bio nepogrešiv u putu za tri poena (3/3) i sa linije slobodnih bacanja (5/5), dok je dvojke pucao 8/11. Jednu loptu je ukrao, osam ih izguibio, a podelio je i dve banane.

Veliku Jokićevu partiju ispratili su i njegovi saigrači iz Denvera. Pogodili su čak 24 trojke iz 40 pokušaja i samo im je jedan dalekometni hitac nedostajao da izjednače rekord NBA lige u vlasništvu Golden Stejta.

Spektakularan meč odigrao je i Janis Adetokumbo. Jedan od najdominantnijih igrača današnjice je za 36 poena, 11 skokova i 13 asistencija ostvario 11. tripl-dabl u karijeri i tako nadmašio legendu Milvokija, Karima Abdula Džabara koje je imao jedan manje. Inače, sinoćnji duel bio je tek treći u istioriji NBA lige na kojem su dvojica igrača iz suparničkih klubova zabeležila tripl-dabl sa 30 i više poena. Nekada davno to su uradili Oskar Robertson i Riči Guerin (1961) i Džoni Ker i Dejv Debušer (1965).

U trijumfu Minesote nad Los Anđeles Lejkersima Nemanja Bjelica je igrao samo devet minuta i za tro vreme nije dao koš (iz tri pokušaja). Zabeležio je tri asistencije, dva skoka i jednu blokadu.

