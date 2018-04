U prvom polufinalnom meču fajnal-fora ABA 2 lige na iznenađenje svih u hali kraj Morave trijumfovala je ekipa Krke rezultatom - 86:82. Borac iz Čačka je tako propustio veliku šansu da se bori za plasman u Jadransku ligu.

Gosti iz Novog Mesta imali su više koncentracije u prelomnim momentima, ubacili nekoliko važnih šuteva, a potom i ofanzivnim skokovima odražali prednost. Jednostavno, slovenački predstavnik je imao više raspoloženih igrača, dok Čačani nisu uspeli da nadoknade izostanak Đokovića.

Što se tiče same utakmice, Borac je već od starta krenuo jako ozbiljno. Bilo je očito koliko ovaj meč znači čačanskoj ekipi. Kako i ne bi, kada je skoro 3.000 duša oči uprlo ka klupi koju predvodi Raško Bojić. Kada je Pešaković ubacio prvi koš za domaćina, atmosfera u hali došla je do tačke usijanja. Čačanska publika se dobrano potrudila oko koreografije i navijanja. Ipak, treba priznati da se Krka neočekivano odupirala favorizovanom protivniku, a čak je i vodila tokom jednog dela prve deonice. Očito je bilo da nisu došli u Čačak da budu pregaženi. Zakucavanje Cinca odvelo je Slovence na pet poena prednosti, pa je trener Bojić bio primoran da zatraži minut odmora. Očito je imperativ pobede stajao nad glavama košarkaša iz grada kraj Morave. Sjajni minuti Todorovića vratili su prilično lako domaćina u život. On i Marinović odlično su sarađivali u igri dva na dva. Na isteku sedmog minuta igre tehnički problemi prekinuli su duel. To vreme igrači su iskoristili za zagrevanje. U nastavku meča Krka je i dalje pružala dostojan otpor.

Krka je u drugoj četvrtini nastavila da igra na istoj nozi sa Borcem. Neverovatno je koliko su opušteno igrali u grotlu Borčeve hale. Međutim, laki koševi Marinovića i Pešakovića primorali su trenera Petrova da uzme tajm aut. Igrala se prilično dobra košarka, što je publika znala da pozdravi. Kapiten Borca, popularni Malina i dalje je na maestralan način proigravao saigrače, dok je Todorović nastavljao da rešeta koš gostujućeg tima. Naravno, ne treba izostaviti ni ostale. U tim momentima domaćin je otišao na do tada maksimalnih +7 (36:29). Ipak, trojka Marinelija vratila je Krku u igru. Odmah mu je Pešaković poslao otpozdrav u vidu novog pogotka van linije 6,75. Balaban i Dimec dobar deo meča vodili su rovovsku borbu pod obručima. Prednost stečenu polovinom druge deonice Borac nije ispuštao, uprkos silnim nastojanjima Krke da promeni činjenično stanje. Nakon dvadeset minuta igre Čačani su imali maksimalno vođstvo od osam koševa (47:39).

Euforično je Krka startovala u drugom poluvremenu. Naravno, ništa drugo nije se ni očekivalo. Naravno, ni Borac nije spuštao gas, pa je ponovo bila gledana dobra i ravnopravna borba. Čačani su uspevali da zadrže vođstvo, ali su momci iz Novog Mesta držali priključak. Uprkos stalnim naletima Krke, domaćin je uspevao da zadrži vođstvo. Fanatična i fantastična igra Marinovića potvrđivala je da je poput vina, što je stariji to je bolji. Na drugoj strani Krka je opravdavala epitet nezgodne i čvrste ekipe. Nije se znalo da li veća opasnost preti od Dimeca pod košem, ili od spoljne linije. U 28. minutu igre Krka je posle dužeg vremena uspela da povede. Međutim, odmah je Stojadinović pogotkom za tri vratio vođstvo na Borčev tas. Ipak, Bratož je uzvratio istom merom. Prosto rečeno, pobednik meča nije se mogao naslutiti. Sve je bilo otvoreno.

Krka je dobru igru iz treće deonice nastavila i početkom poslednjeg dela igre. Veliki broj faulova svedoči da je bila vođena muška borba u utakmici. Treba reći da su gosti delovali nekako svežije. Mizerno vođstvo koje su imali delovalo je veliko kao kuća. Publika je shvatila da je đavo odneo šalu, pa pojačava intezitet navijanja. U hali je ponovo ključalo. Peta lična greška Cinca i njegov izlazak iz igre značajno je oslabilo Krku. Međutim, trojka Bratoža ponovo odvodi goste na +5, što klupu Borca tera da zatraži tajm aut. Prednost koju su gosti imali delovala je kao veliko bogatstvo. Ponovo se iz svih grla uzvikivalo ,,Borac, Borac” i ,,hoćemo pobedu”. Želja se navijačima ipak nije ispunila. U neverovatno napetoj i neizvesnoj završnici više snage, koncentracije i sreće imala je ekipa Krke, koja je zasluženo otišla u finale F4 ABA 2 lige.

Uzrged budi rečeno, polufinalnu utakmicu Borca i Krke svojim prisustvom su uveličali i legende srpske košarke Radmilo Mišović, Dušan Duda Ivković, zatim Dejan Tomašević, Jovica Antonić.

Borac – Krka

82:86 (24:21; 23:18; 16:25; 19:22)

Čačak – Dvorana Borca. Gledalaca: 3.000. Sudije: Belošević, Koljenšić, Marić.

Borac: Ćalović, Popović 7, Đoković, Pešaković 21, Balaban 10, Prlja, Dimić 1, Stojadinović 6, Gavrilović, Todorović 17, Čarapić 4, Marinović 16.

Krka: Šiška 2, Jančar Jarc, Marineli 20, Škedelj, Osolnik, Bratož 10, Cinac 13, Dimec 8, Đapa 14, Jošilo 13, Kovačevič 5, Fifolt.

Pišu: Đurđe Mečanin/Nikola Minović