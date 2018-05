Početak završnog turnira Evrolige doveo je u Beograd četiri najbolje ekipe Starog kontinenta, ali i brojne košarkaške legende, kako trenerske, tako i igračke. Među njima našao se i Mirsad Turkdžan, na ovim prostorima poznat kao Mirsad Jahović.

Nekada vlasnik rekorda po broju uhvaćenih lopti u Evroligi, sada jedan od pet najboljih svih vremena govorio je za naš sajt o predstojećem Fajnal foru u Srbiji, kvalitetu košarke koji očekuje, ali i detaljima koji bi mogli da odluče pobednika celog turnira. Naravno, dao je svoju procenu koga vidi na tronu, ali i koji ga je igrač posebno oduševio.

Za početak - o samoj organizaciji turnira i očekivanjima uoči istog.

"Sem lepog vremena u Beogradu i dobre atmosfere očekuje i vrhunsku košarku narednih dana", otvara Turkdžan priču za MOZZART Sport.

"Ove četiri ekipe koje su se plasirale na F4 apsolutno zaslužuju da budu tu, da igraju na završnom turniru".

Nije časio časa, već je odmah dao svoje mišljenje o predstojećim polufinalnim okršajima. Pre svega - o sudaru Fenerbahčea i Žalgirisa.

"Biće to igra nerava. Svi očekuju pobedu Fenera i vide je kao favorita, a ja sam uveren da će utakmica biti teška za oba tima. Žalgiris je samim učešćem na F4 uradio strašno veliku stvar i zato verujem da će, na možda iznenađenje pojedinaca, biti vrlo dobra utakmica", poručio je Turkdžan, a onda se osvrnuo i na susret Reala i CSKA.

"Ne treba pričati previše. To su, pored Fenera i Olimpijakosa, koji je ove sezone imao mnogo problema sa povredama, najbolje ekipe u Evropi poslednjih godina. Ova utakmica će mnogo toga da reši i pokaže za CSKA. Pokušaće, naravno, da uzmu titulu posle Berlina 2016. godine".

Interesovalo nas je - koga vidi u finalu, a koga na pobedničkom postolju?

"Ja lično smatram da bi uz CSKA i Fenerbahče trebalo da se nađu u finalu, da ponove ono iz Berlina. Ali, da ovog puta Fenerbahče slavi, pošto je prošli put CSKA slavio na onu jednu loptu. Ja sam inače navijač Fenera i zato verujem u ovo finale. Pre svega cenim da će kvalitet košarke biti izvanredan".

Nekadašnji reprezentativac Turske pojasnio je zašto veruje u uspeh Fenera u Beogradu.

"Tu će prelomni faktor imati svežina ekipe, a tu je Fenerbahče u velikoj prednosti. Ne zaboravimo da je Fener igrao domaću ligu sa 17-18 različitih igrača, CSKA je sveža, ali sa problemima s povredama. Real je takođe kuburio s povredama, dok Žalgiris sada ima nekih manjih problema. Baš zbog te svežine, dugačke klupe, ali igrača koje su koristili tokom cele sezone čini mi se da su Fener i CSKA trenutno najsvežiji. Ovo je bitan trenutak u košarci, a svakom timu je neophodno da sa što više igrača završi svaki turnir".

Ipak, čovek poznat kao vrsni skakač i kralj reketa posebno je želeo da apostrofira kvalitet Luke Dončića kao možda i najvažniji za Real na ovom F4.

"Ja verujem da će on već na leto otići u NBA jer to zaslužuje. Jedan je retkih igrača koji je tako mlad uspostavio takvu dominaciju u evropskoj košarci posle mnogo godina. Pitanje je, opet - kako će odigrati ovaj turnir. Nezahvalno je da bilo šta kažem, ne bih ni da preteram, a ni da budem skroman. On je mlad igrač, može da izgori u želji da bude najbolji, a opet može i da izađe na parket i dokaže svima taj neosporni talenat koji poseduje. Mnogo će to zavisiti od trenera, kako će on prepoznati Lukinu igru u prvih 10-15 minuta utakmice i kako misli da ga kanališe", poručio je Turkdžan i dodao:

"Nemam sumnju da je Luka najbolji mladi igrač u poslednjih 20-30 godina".

Zbog toga je Luku Dončića uporedio s velikanima evropske košarke.

"Kao klinac sam mnogo voleo da gledam Dražena Petrovića. On je bio nestvarno dominantan igrač. Ne treba zaboraviti da je evropskom košarkom ranije haralo mnogo legendarnih igrača. Setimo se samo odavde Danilovića, Đorđevića, Bodiroge... Divca nismo mnogo mogli da gledamo u evropskoj košarci, ali je ostavio veliki trag. To su sve velikani, sa velikim karijerama. To su sve igrači koji su u domenu talenta dominirali evropskim parketima u poslednjih 20-30 godina. Posebno ističem tu zrelost u tim, mladim godinama. Luka može da stane tu uz njih po kvalitetu u njegovim godinama i zrelosti", zaključio je nekadašnji igrač Efesa, Njujork Niksa, Milvoki Baksa, Montepaskija, CSKA i Fenerbahčea...

Piše: Nikola STOJKOVIĆ (nikolaS_sN)

Foto: Star Sport