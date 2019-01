But here I am, on the road again

There I am, up on the stage

There I go, playing the star again

There I go, turn the page

Ovako kažu reči pesme Boba Sigera koju je kasnije izveo čuveni bend "Metalika", a kada smo kod okretanja novog lista, iliti stranice, ovo je pravi momenat u kom to možemo da primenimo na momka od koga mnogo zavisi u igri Partizana. Došao je da bude vođa Partizanovih napada, ali je tek sada prodisao sa dolaskom Aleksa Renfroa.

Odmah na startu su dve stvari bile jasne: Markus Pejdž je vrlo talentovan igrač, ali i sa diskutabilnim atletskim sposobnostima i nedostatkom mišićne mase. I te dve činjenice su se konstantno klale. Jedna drugoj nisu davale mira.

Pokazao je Pejdž još na startu ima dobre floutere za čuvanje nezgodnom levom rukom, da zna da pogodi za tri poena, ali kao da ga je to prenošenje lopte na kojoj nije toliko siguran gušilo u igri. Zato je Partizan, pre svega Andrea Trinkijeri, shvatio da mora da dovede iskusnijeg plejmejkera koji će rasteretiti Pejdža. I to se dogodilo. Stigao je Aleks Renfro, a Partizan je na taj način “okrenuo” stranicu u organizaciji igre.

Renfro je postao taj kod koga je lopta, protiv Albe je imao 11 asistencija, protiv Zadra 10 i to je jasan znak da su crno-beli dobili stranca koji zna da se stavi u službu ekipe, koji neće da igra za poene. Samim njegovim ulaskom u igru, Pejdž je pomeren na dvojku i sada više igra “od lopte”, praktično na poziciji beka-šutera.

Sa tim je Partizan dobio dve stvari: Prvo - ima sigurniji prenos lopte, a drugo, Pejdž kada uđe u zonu pogodaka može mnogo da doprinese. Verovatno najviše u ekipi pored Vanje Marinkovića.

Ipak, ne samo da su se stvari promenile u poziciji na parketu, već je Pejdž još ranije, posle utakmice i poraza u Sankt Peterburgu, najavio da neke stvari “u glavi” moraju da se promene.

"Kada pogledate tabele ABA lige i Evrokupa, jasno vam je koliko su važne te utakmice koje slede. Neke od njih moramo da dobijemo. Nema smisla igrati dobro i na kraju izvisiti za pobedu. Moramo da okrenemo list", izjavio je Markus Pejdž.

A, pored svih pluseva i minuseva, možemo da kažemo da je Pejdž uspeo to da učini u poslednje vreme. Tome u prilog idu i brojke. Pokazuje znake napretka, ima prostora ihahaj za dodatno unapređenje, ali sa mečevima kao što je recimo bio ovaj poslednji protiv Zadra sigurno je dao razlog za zadovoljstvo navijačima i Trinkijeriju.

Međutim, meč protiv Zadra je samo potvrda njegovih sve boljih igara u poslednje vreme. A one su usledile protiv onog meča sa Cedevitom kada je Pejdž bio direktan krivac za veoma važan poraz u Pioniru, iako je ubacio 14 poena.

Posle toga je njegov učinak varirao, ima dosta oscilacija, ali i tendenciju rasta. Olimpiji je u gostima dao 15, Mornaru samo pet, a onda Krki 17, pa Zadru 28 uz šut za tri poena od fantastičnih 7/10. Od toga tri u produžetku kada je bilo najvažnije. Okrenuo je list. Okrenuo ploču, što bi rekao naš narod.

Zanimljiv je bio i taj meč protiv Krke (naravno, ne spada u red nekih jačih protivnika). Recimo, na toj utakmici je za 17 i po minuta dao 17 poena, imao 3/4 za dva, 3/5 za tri, 2/2 sa penala, dodao tome pet skokova, tri asistencije, imao dve ukradene lopte i nije imao nijednu izgubljenu loptu, što je za njega posebno važno.

Već je tu najavio bolje igre, čak je i protiv Monaka u porazu šutirao za tri poena 2/4, daleko bolje od ostatka tima.

Posle meča i pobede u Ljubljani Andrea Trinkijeri je upravo apostrofirao šta je učinio dolaskom Renfroa (to mu je iskusnom pleju bila prva utakmica sa crno-belima).

“Ja sam samo adaptirao roster, Pejdža sam malo stavio od lopte, on je dobar šuter i sada igramo tako. Presrećan sam”, konstatovao je Trinkijeri.

Italijan je još pri dolasku u Partizan rekao da je svestan i dobrih i onih manje dobrih stvari kod Pejdža, ali da će učiniti sve da eksploatiše njegove dobre strane. Pejdž je potpisao ugovor s Partizanom na dve godine i svakako je neko sa kime treba biti strpljiv i koga treba sačekati. Možda je ovo period kada Partizan kreće da ubira plodove svega toga.

Sa prelaskom na poziciju beka Pejdžu je taj procenat za tri poena postao vrlo važna kategorija. Moraće da doprinosi u tome. U organizaciji igre se nije proslavio, ali zato sada ima novu ulogu. Ako neko u Zadru da sedam trojki iz deset pokušaja očigledno ima talenta, ali moraće da ga neguje i da se trudi da ima što manje oscilacija koje su kod njega česte. Preciznost u šutu mu sada određuje sudbinu. I zato će morati da održi nivo.

Da se ne bi slučajno list okrenuo opet, ali unazad.

