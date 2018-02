Umalo senzacija! Zvezda se kockala s ispadanjem iz Kupa, Borac promašio dva penala za pobedu

(Od specijalnog izveštača iz Niša)

Au, kakvo četvrtfinale Kupa! Crvena zvezda je bila na milimetar od ispadanja! Borac iz Čačka je odigrao duel kakav samo poželeti može, vodio je s četiri poena u poslednjem minutu, ali mu ni to nije bilo dovoljno da dođe do velike pobede. Imao je Borac i osam poena prednosti u poslednjih pet minuta utakmice, delovalo je da će doći do prave senzacije na krilima Ilije Đokovića, ali se Zvezda volšebno izvukla i pokazala veličinu slavivši u produžetku - 85:79.

Prvo je trojku pogodio Tejlor Ročesti na minut i po do kraja za rezultat 65:68 i bila je to najava povratka Zvezde među žive. Ipak, Todorović je dao trojku na ulasku u poslednji minut i Borac je poveo četiri poena razlike, a onda je Dangubić vratio istom merom. Potom je uhvatio loptu na 10 sekundi do kraja i otišao na slobodna bacanja i dao jedno za 71:71.

Prlja je na sedam sekundi pre kraja promašio oba slobodna bacanja, a onda ni Ročesti nije pogodio na drugoj strani. Tako se otišlo u produžetak.

Zvezda je u dodatnih pet minuta bila stabilnija i psihološki jača i uspela je da se plasira u polufinale Kupa Radivoja Koraća. Možda je i najvažnija bila trojka Feldina pri rezultatu 85:83. Potom su pogađali i Lesor i Ročesti, a Feldin je dvojkom stavio tačku.

Kakav meč!

U prilično dobro popunjenoj dvorani Čair pretežno naklonjenoj Zvezdi Ognjen Dobrić je dobro počeo šuterski meč is a trojkom i dvojkom držao crveno-bele u prednosti. Da je Dangubića krenuo bolje šut na početku, odmah bi Zvezda pobegla na 10 razlike. Marinović je pogodio sa druge strane i uspeo je da vrati Borac u egal. Crveno-beli su posle 10 minuta imala poen prednosti posle koša s jedne noge Džejmsa Feldina (15:14).

Zvezda je na ovommeču igrala bez Pera Antića (oporavlja se od povrede) i Stefana Jankovića (temperatura), a šansu da zaigra dobio je Marko Kešelj.

Uspeli su Čačani da izdrže nalete Zvezdei dobrim šutem za tri poena da se drže u utakmici pa čak ida povedu na polovini druge deonice na radost trenera Raška Bojića, baš kada je Kešelj pogodio trojku i krunisao neke dobre odbrane od pre tog poteza.

Ipak, iako Zvezda nije briljirala u igri o čemu svedoče i mnogobojni povici Dušana Alimpijevića sa klupe, crveno-beli su na suv kvalitet uspeli da se izbore za prednost od šest poena na poluvremenu (36:30).

Sigurno je Alimpijević spremio razgovor sa svojim igračima iako su bili u prednosti. Videlo se da nije zadovoljan, kao ni Antić koji je u civilu pratio duel iza klupe.

Probao je Bojić sa zonskom odbranom da iznenadi Zvezdu na početku treće deonice, ali je to razbio Ročesti trojkom jer je ostao sam, a to ne prašta.

Balaban je visinom pravio problem Lesoru u reketu pa je imao neke lake poene. Slabo je Francuz reagovao u tim momentima kada je Borac došao do izjednačenog rezultata (39:39).

Sve do poslednjeg sekunda regularnog dela i poslednjeg minuta produžetka se nije znao ishod, ali je na kraju Zvezda izašla kao pobednik.

Tim Dušana Alimpijevića će u polufinalu u subotu igrati protiv FMP-a. A delovalo je da je na milimetar od ispadanja...

Aplauz za obe ekipe za ono što su pokazale večeras!

Kup Radivoja Koraća: Crvena zvezda - Borac Čačak

Dvorana Čair, Niš

Gledalaca: 2.000

CRVENA ZVEZDA: Dangubić 12, Dobrić 5, Ročesti 15, Lesor 11, Bjelica 11, Kešelj 3, Davidovac 3, Lazić, Feldin 15, Omić 10, Enis, Jovanović

BORAC ČAČAK: Popović 2, Đoković 18, Balaban 8, Stojadinović 6, Marinović 5, Pešaković 12, Prlja 2, Dimić 14, Gavrolović, Todorović 7, Čarapić 5, Čalović

ČETVRTFINALE

Četvrtak:

FMP - Metalac 101:68

/Čović 18 - Đukanović 22/

Crvena zvezda - Borac Čačak 85:79

/Feldin 15 - Đoković 18/

Petak:

Piše: Strahinja Klisarić