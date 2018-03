Povreda Gjorgija Šermandinija dovela je Unikahu u nezavidnu poziciju, tako da je tim iz Malage morao brzo da reaguje i dovede pojačanje na toj poziciji. U Unikahu je, kako je i najavljeno, stigao Žan Šarl Livio.

On će igrati za tim iz Malage dva meseca, dokle je Šermandini povređen, a postoji šansa i da produži ugovor do kraja sezone ako za to bude bilo potrebe.

Igrač bi trebalo da stigne u Malagu narednih dana kako bi se što pre pridružio saigračima.

Ovaj igrač će nositi dres sa brojem 35. Radi se o momku rođenom u Francuskoj Gvajani. Igrao je u ASVEL-u, a u Unikahu dolazi iz Razvojne lige iz tima Ostin Spars.

Tamo je prosečnpo davao 11 poena i imao 5,6 skokova.

Preostaje da samo odradi medicinske preglede, a Unikaha ga je već zvanično predstavila.