Unikaha, sve samo ne običan rival za Alena Omića: Tamo su mi prijatelji bili kao braća, Nedović jedan od najboljih u Evropi!

Unikaha stiže u Beograd, a ako je neko savetima mogao da pomogne stručnom štabu Dušana Alimpijevića onda je to bivši igrač kluba iz Malage Alen Omić. Slovenački centar sa Unikahom je osvojio Evrokup i proveo možda i najlepših šest meseci u dosadašnjoj karijeri, ali nije imao sreće da tamo ostane i duže. Put ga je potom odveo u Jerusalim, a potom i u srpsku prestonicu.

Svako dalje povezivanje sa Unikahom u njemu budi najiskrenije emocije.

„To je poseban meč za mene. Pre godinu dana sam otišao iz Malage i stvorio prijatelje koji su mi kao braća. Moram da budem profesionalac, sada sam u Beogradu i ovo je važna za oba tima. Znam da je Unikaha u dobrom momentu, ali moramo da pokažemo snagu na svom terenu“, rekao je Omić u intervjuu za Diario SUR iz Malage.

Dobroćudnog centra rodom iz Tuzle još uvek pamte u ovom gradu i ne zaboravljaju njegove partije.

„Ni ja ne zaboravljam taj period. Stigao sam u toku sezone i stvarno su se ophodili prema meni na izuzetan način, a pre svega ljudi iz stručnog štaba i saigrači. Nedostaju mi neke jednostavne stvari, kao što su kafa ili šetnja na plaži. Svi ljudi su se odlično ophodili prema meni“.

Prošlo je šest meseci od rastanka, ali je bilo prilično realno da se saradnja nastavi.

„Bilo je blizu, bili smo spremni da potpišemo ugovor. Jedino što sam morao jeste da sve ide preko Efesa (klub sa kojim je bio pod ugovorom), a oni nisu želeli da pojačam tim u Evroligi. Unikaha nije imala mnogo vremena za čekanje dok sam pokušavao da rešim problem sa Efesom. Potom su potpisali Šermadinija, kasnije Ogastina...“

Pre toga je bilo nezaboravno, a posebno nakon osvajanja Evrokupa pobedom nad Valensijom.

„Kakva je to bila noć! Bilo je ludo, sećam se svega i te ogromne radosti. Pobedili smo jer smo bili ujedinjeni, kao porodica. Takođe, naglasio bih posao koji su odradili naši treneri, sa Đoanom Plazom na čelu. Bilo je ključno to kako su nas pripremili za meč i motivisali. Pokazali su nam sažetke njihovih najboljih mečeva, fotografije, vesti iz štampe i mnoge druge stvari. To je jedna od najboljih stvari koje sam video u svojoj karijeri, ono što nam je dalo dodatnu motivaciju da pobedimo i osvojimo Evrokup“.

Kakav je bio odnos sa legendarnim Đoanom Plazom?

„Dobar. On je trener koji voli naporno da radi. Pokušao sam da ga pratim i dajem najbolje od sebe tokom svog boravka u malagi. Njegov način rada je veoma profesionalan i mislim da je to nešto izuzetno važno za klub kao što je Unikaha“.

Unikaha ima ambicije da se izbori za plasman u četvrtfinale Evrolige, iako je na dve pobede udaljenosti od osmoplairanog Makabija. Da li ste očekivali nešto takvo?

„Ne, iskreno, jer je Evroliga izuzetno teška. Ne znam kakva je atmosfera u garderobi i oko tima, ali Unikaha me je iznenadila. Ukoliko Makabi izgubi, plasman u TOP 8 je moguć, ali najpre moraju da slave ovde u Beogradu, a mi im nećemo olakšati taj put“.

Omić je u Malagi je imao sjajan odnos sa Nemanjom Nedovićem.

„Za mene je on jedan od najboljih igrača u Evropi! Malo igača je u mogućnosti da promeni situaciju na terenu kao on. Ima ogroman talent, moramo da odradimo sjajan posao kako bismo pokušali da ga zaustavimo.

Da li postoji mogućnost povratka u Unikahu?

„Ne znam. Potpisao sam za Crvenu zvezdu do kraja sezone i moći ću da pričam o tome tek ukoliko bude postojala konkretna ponuda Unikahe. Sve mi dopada kada je u pitanju taj grad“, rekao je Omić.