Malo je klubova poput Denvera koji tako fino balansiraju na tankoj liniji između radosti i tuge. Radost, poput ona zbog četiri uzastopna trijumfa i povratka u plej-of trku. Tuge, zbog onih poraza na gostovanjima Memfisu i Majamiju, koji su naterali celu svlačionicu da se dobro zamisli i preispita timsku odgovornost.

Ponekad se dešavalo da oba osećanja košarkaši Denvera osete u jednoj utakmici. Bilo je to 27. februara baš protiv večerašnjeg protivnika - Los Anđeles Klipersa. Nagetsi su imali potpunu kontrolu pune tri deonice, 19 poena viška već posle četvrtine i po. Dok Rivers je digao ruke i na teren poslao rezervnu postavu vođenu Bobanom Marjanovićem. Bila je to najbolja utakmica srpskog gorostasa otkako je zadužio opremu Klipersa, pošto je sa 18 poena u drugom poluvremenu vodio tim iz Grada anđela do neočekivanog preokreta i rezultata 122:120. Bio je to jedan od onih poraza koji su Denver doveli u ovu situaciju.

Gotovo pet godina prošlo je otkako su Nagetsi poslednji put igrali smislene utakmice u aprilu. Sada imaju šansu da se bore za nešto više, za nešto zaista bitno. Ali, ni ova serija od pet trijumfa neće značiti mnogo ukoliko večeras ne pobede Kliperse.

Pobeda je prvi, osnovni i jedini cilj Denvera. Inače, šanse da se obezbedi plasman u plej-of skoro pa padaju u vodu. Pred ekipom iz Kolorada nekoliko je scenarija kako bi mogli do naredne faze NBA lige, ali ono što morada im ostane ispred svega jeste trijumf nad Klipersima.

Posle onoga što je Minesota uradila na gostovanju Lejkersima sinoć, pre toga i Nju Orleans protiv Finiksa, druge opcije nema.

Pobedom Denver ne bi samo ostao u realnoj trci za plej-ofom, već bi Kliperse izbacio iz iste. Minesotina predstava u Stejpls Centru dodala je pritisak na leđa Nikole Jokića i društva, željnih uspeha.

Serija u kojoj se Denver nalazi nije bila lepa za oko, ali Nagetsi su nošeni motivisanim Jokićem uspeli da odrade posao kako treba. Nadigrali su Oklahomu, Milvoki, Indijanu i Minesotu, što nimalo nije lako. Psihički su ojačali i čini se da vrhunac dostižu u pravo vreme. Doduše, već nekoliko puta svesno su pucali sebi u nogu lošim odlukama i utakmicama u kojima nisu ličili na tim vredan plej-ofa, zbog čega uvek treba biti oprezan kada učenici Majkla Melouna istrče na parket.

Ovo bi vrlo lako mogla da bude utakmica sezone za Denver. Jer, ako ne pobede - praktično sve pada u vodu.

Doduše, i Klipersi se pitaju. Mada još teoretski nisu ispali iz borbe za osmo mesto, Klipersi do kraja moraju da pobede sve, u nadi da će Denver, Minesota i Nju Orleans da dožive veliki pad. Ali, posle tri poraza u minule četiri utakmice, entuzijazam je opao. Što bi mogla da bude velika šansa za Denver.

NBA

Subota:

21.30: (2,05) LA Klipers (12,5) Denver (1,95)

01.30: (4,30) Njujork (15,0) Milvoki (1,27)

02.00: (2,95) Čikago (13,0) Bruklin (1,50)

02.30: (1,35) Golden Stejt (14,0) Nju Orleans (3,70)

02.30: (1,40) Hjuston (14,0) Oklahoma (3,35)

03.00: (1,65) San Antonio (13,0) Portland (2,50)

ISTOČNA KONFERENCIJA

ZAPADNA KONFERENCIJA

Foto: Action Images