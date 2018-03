Valensija je imala sve u svojim rukama, vodila je do 36. minuta, a onda je prosula srušila sve što je do tog trenutka gradila. Baskonija je furioznim finišom finišom i serijom 13:0 došla za četiri i po minuta stigla do 12. pobede u elitnom takmičenju i na najbolji mogući način odgovorila osmoplasiranom Makabiju za današnju pobedu nad Efesom u Istanbulu, zadržavši jednu pobedu zaostatka za Ponosom Izraela – 71:81 (20:16, 16:15, 19:22, 16:28).

Zvuči neverovatno, ali Valensija je poslednji koš postigla tačno četiri i po minuta pre kraja utakmice. Tada je Fernando San Emeterio pogodio van linije 6,75 za vođstvo domaćina 71:68, ali je onda napad ekipe Hesusa Vidorete potpuno stao, a koževe davali samo gosti iz Vitorije. Na kraju čak 10 poena prednosti za ekipu koja je tri četvrtine jurila prednost protivnika.

Marseljinjo Uertas je utakmicu završio sa 19 ubačenih poena, uz odlični 8/10 iz igre i 28 indeksnih poena, dok je Vojtman postigao 16, ali uz devet skokova (25 indeks). Kod domaćina je San Emeterio ubacio 15, a Dubljević 12, ali kada je bilo najpotrebnije nije bilo nikoga da povuče ostatak ekipe u poslednjih pet minuta.

EVROLIGA - 25. KOLO

Četvrtak

Himki - Milano 77:86

/Šved 24 - Gaudlok 26/

Efes - Makabi T.A. 81:94

/Vims 21 - Džekson 18/

Valensija - Baskonija 71:81

/Uertas 19 - San Emeterio 15/

21.00: (1,50) Real Madrid (14,5) Panatinaikos (2,85)

Petak

18.00: (1,15) CSKA (20,0) Unikaha (6,00)

19.00: (2,85) Žalgiris (14,5) Fenerbahče (1,50)

20.00: (1,15) Olimpijakos (20,0) Brose Bamberg (6,00)

21.00: (1,50) Barselona (14,5) Crvena zvezda (2,85)

* Kvote su podložne promenama

Foto: Action images