Veličković: Košarkaši Partizana nisu oštetili Žućkovu levicu

Kapiten Partizana Novica Veličković je u intervjuu za RTS izjavio da igrači tog kluba nisu umešani u skidanje pločica bivših osvajača Kupa Koraća sa trofeja takmičenja.

"Video sam, ne znam ko je to mogao da uradi. Sinoć smo saigrači i ja proslavljali osvajanje Kupa i moram da stanem u njihovu zaštitu. Moji saigrači trpe neke stvari i nema mesta tome. Mi smo igrači Partizana i nemamo veze sa tim stvarima. Taj video je do nas stigao kao i do drugih", izjavio je kapiten Partizana Veličković.

On je istakao da je veoma zadovoljan osvajanjem kupa.

"Uspeli smo da vratimo trofej u naše vitrine nakon izvesnog perioda i veoma mi je drago zbog toga", rekao je Veličković.

Kapiten Partizana je izjavio kako je liderstvo i motivacija veliki faktor u igri Partizana i da je njegova dužnost kao kapitena ekipe da motiviše saigrače.

"Ispostavilo se to jako važno, manje više pred svaki meč pokušavam da im (saigračima) objasnim da se ne opuštaju i da pružaju svoj maksimum. Spremao sam govor u glavi kako bi nas sve motivisao, izašli smo na teren i uradili to što jesmo", dodao je Veličković.

Što se samog meča tiče, Veličković je izjavio da je Partizan imao konce utakmice u rukama, iako je Zvezda pretila da izjednači.

"Nije bilo lako, bila je to igra velikih brojeva. Bilo je nerealno, poveli smo 20 razlike, što nikako nije realna razlika. Posle toga bila je situacija za izjednačenje, ipak mi smo celu utakmicu kontrolisali i nismo im ponudili da je prelome u svoju korist, imaju kvalitet na osnovu kog su nas stigli, bilo je jako neizvesno, ali samim tim i draže što smo pobedili", izjavio je kapiten Partizana.

On je izjavio da mu je drago što se košarkaški centri u Srbiji bude.

"Dosta je ugašena košarka van Beograda, spali smo na par centara, Čačak, Vršac se bori, drago mi je što su i Borac Zvezdi i Zlatibor nama pokazao zube u četvrtfinalu. Dosta mojih prijatelja igra u tim klubovima, razdovili su nas putevi, videli smo se opet i drago mi je što klubovi u Srbiji imaju finansijskih centara da isplaćuju ugovore igračima", dodao je Veličković.

(FOTO: Starsport)