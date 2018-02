Veličković: Slagao sam sina i ćerku da idem po igračku da bi me pustili u Niš...

Kapiten košarkaša Partizana Novica Veličković rekao je posle osvajanja Kupa Radivoja Koraća da je ponosan na saigrače kakvu su partiju pružilu u finalu sa Crvenom zvezdom (81:75) i dodao da je ovaj trijumf odgovor ne "one koji sa svih strana" gaze crno-bele.

"Slagao sam sina i ćerku da idem da im kupim igračku da bi mogao da dođem ovde u Niš. Šalim se naravno. Nisam ovde ostao zbog novca, ostao sam zato što volim Partizan. Ovo je neki mali korak. Mnogo je teško. Jedni imaju dan pauze, a mi smo sinoć igrali poslednji. Pa zaspiš u tri, četiri. Pokazali su momci neverovatan karakter. Borili se ko lavovi. Ja jesam držao govor u svlačionici, kao pokušavao. Ali, oni su prevazišli i to. Ovo je pobeda za saigrače uprkos tome što nas mnogi gaze sa svih strana. Čanku je ovo prvi trofej kao treneru. Samo neka nastave. Hvala najboljim navijačima", rekao je Veličković novinarima posle meča u niškom Čairu.

Veličković je naveo i da je ekipa večeras uvek imala odgovor na sve izazove koje je Zvezda stavila pred nju i istakao da su crveno-beli još jednom pokazali da su odličan tim.

"Zvezda je evroligaški tim, moraš da imaš neke prazne minute. Oni su to iskoristili. Drago mi je da nismo pali, jako dobro smo čitali sve situacije. Kako god da su se postavili mi smo našli rešenje. Imali smo dobre šuteve, ranije lopta nije baš išla kako treba, a danas je to sve izgledalo gotovo perfektno. Zato sam danas i ponosan. Nije lako, dođeš na probu, ostaneš u Partizanu i onda te svi gaze po društvenim mrežama… Treba pokazati karakter oni su to uradili danas na finalnoj utakmici", zaključio je Veličković.

(FOTO: Starsport)