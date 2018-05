Spreman je Partizan za početak plej-ofa Superlige Srbije! Crno-belima na noge dolazi Mega Bemaks, koja je završila na trećoj poziciji u Grupi A, dok su izabranici Nenada Čanka u Grupi B bili drugi.

Plasman u polufinale obezbediće ekipa koja prva stigne do dve pobede, a Nenad Čanak uoči prvog meča poručuje da je je pred Valjkom jasan put.

"Moramo da ga pređemo kako bismo došli do željenog cilja. Igramo protiv tima koji nam je na poslednjoj utakmici, odigranoj u Kragujevcu, pokazao koliko može da bude opasan. Borbeni su, voma talentovani, igraće rasterećeno, ali im neće nedostajati motiva da dođu do pobede. Sa druge strane, motivisani ćemo biti i mi, a verujem i da podrška sa tribina neće izostati", naglasio je Čanak.

Kapiten Novica Veličković ističe karakter rivala, ali dodaje da uloga favorita pripada crno-belima.

"U ovoj fazi sezone greške se skupo plaćaju. Od sutra, pa do kraja prvenstva, mi moramo da igramo svaku utakmicu kao da je u pitanju peti meč finala. Protivnik nam je Mega, tim koji ima puno talenata, koji ima dobar karakter i potrebnu sportsku drskost da svakome izađe na crtu sa ambicijom da odnese pobedu. Ipak, favoriti smo mi i to je uloga koju moramo da opravdamo energičnom i pametnom igrom", rekao je Veličović.

Mega je ove sezone tri puta stala na crtu Partizanu (dva puta u ABA ligi i jednom u Kupu Radivoja Koraća) i svaki put je izgubila dvocifrenom razlikom (89:102, 89:73, 89:79).

SUPERLIGA SRBIJE - PLEJ-OF (ČETVRTFINALE)

18.00: (1,85) FMP (hendikep -25,5) Zlatibor (1,85)

20.00: (1,17) Partizan (20,0) Mega Bemaks (5,50)

* Kvote su podložne promenama

