Jan Veseli je bio ponovo jedan od ključnih igrača Fenerbahčea u pohodu na finale Evrolige. Ipak, ovoga puta pored njegove odlične lične partije, istakao se Bobi Dikson koji je ubacio izuzetno važne poene krajem treće četvrtine i početkom poslednje.

Ukupno je ubacio 19 i dobio je pohvale i Veselog.

Ipak, sjajni centar Kanarinaca je prvo prokomentarisao pobedu nad Žalgirisom od 76:67.

„U još jednom smo finalu, borićemo se za trofej. Zato igramo, zato treniramo cele sezone za ovaj momenat. Moramo da se vratimo u hotel, da se odmorimo i spremimo. Moramo da budemo spremni za finale“.

Partija Bobija Diksona je u prvom planu...

„Kuburio je sa povrdama od početka sezone. Nije dobio ulogu u timu koju je očekivao, ali on je to prihvatio ulogu koju mu je trener dodelio. Koristi svaki minut, svaki sekund koji dobije. Bori se za tim. Ovakve igre je pokazao mnogo puta, za mene to nije ništa novo. Drago mi je što smo dobili“, rekao je Veseli.

O Žalgirisu...

„Znali smo da su agresivni, da se bore od prve do poslednje sekunde. Imaju sjajnu sezonu, bila je ovo baš jaka teška. Veoma su interesantni i jaki“.

Ponovo je imao odličan meč, ali nije želeo da ističe svoju ulogu u trijumfu.

„Ništa posebno. Dajem sve što mogu za tim. Ovo je timska pobeda i srećan sam što smo ćemo igrati finale, neću da pričam o mojim zakucavanjima“.

Da li je poseban osećaj igrati Fajnal for u Beogradu?

„Posebno je naravno, ali ne razmišljam o tome gde igramo. Trudim se da fokusiramo na igru. Neverovatna podrška naših navijača, zaista su došli u velikom broju, nadam se da će doći u još većem. Presudila je borbenost“.

Šta vam je Obradović rekao u svlačionici?

„Ništa, sad smo došli kod vas novinara tako da sada idem u svlačionicu. Nikoga ne priželjkujem, svejedno mi je, biće svakako teška utakmica. Moramo da se fokusiramo na naš posao i da se spremimo za bilo koga ko će biti u finalu“.

Foto: Star sport