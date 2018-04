Otišao je glavni sponzor, mnogobrojne skupocene zvezde, ali je ostala ona najvažnija, koja je Darušafaku vratila u Evroligu. Nošena fantastičnim Skotijem Vilbekinom Darušafaka je posle samo dve finalne utakmice uspela da se domogne trofeja u Evrokupu, koji joj je omogućio da se ponovo vrati u elitno košarkaško takmičenje. Niko pred početak sezone nije mogao da pretpostavi da će se to dogoditi. Ali, tim Dejvida Blata je uspeo. U finalu je savladana Lokomotiva iz Krasnodara, koja je do borbe za trofej stigla bez poraza, ali je svoju šansu prokockala u prvom meču, kada je izgubila dobivenu utakmicu. Danas nije mogla do brejka u Folksvagen areni - 67:59 (21:17, 18:16, 16:12, 12:14).

Vilbekin je bio čovek odluke, ali je sve ovo što se dešava fantastična kreacija Dejvida Blata, koji je ušao u anale evropske košarke, s obzirom da je postao drugi trener koji je uspeo da osvoji i Evroligu i Evrokup. Pre njega to je pošlo za rukom samo Dušanu Ivkoviću.

Domaćin je vodio praktično tokom čitave utakmice, u trećoj i na početku četvrte četvrtine ta razlika je dostizala i dvocifreni broj poena, ali je domaćin doživeo ozbiljan pad u igri u samoj završnici, što je sastav Saše Obradovića umalo uspeo da iskoristi. Darušafakina razlika se dva minuta pre kraja svela na svega četiri poena, ali je onda Vilbekin uzeo loptu u svoje ruke i trojkom sa deset metara rešio pitanje pobednika.

Vilbekin je utakmicu završio sa 28 postignutih poena, dok su kod gostiju dvocifreni bili samo Džo Regland (18 poena) i Brejn Kvejl (12).

Obradović je tokom čitave sezone na fantastičan način vodio Lokomotivu, ali na žalost nije uspeo da kruniše sezonu plasmanom u Evroligu. Sa druge strane je bio fantastični Skoti Vilbekin.

Foto: Star Sport