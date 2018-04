Pre par dana Vanja Marinković je, odnosno njegov menadžer, objavio da će izaći na predstojeći NBA draft. Tim povodom kontaktirale su ga "Nezavisne" i pitale za očekivanja i želje vezane za taj događaj.

Marinković je otkrio da mu je želja da zaigra za Lejkerse, ali da ne bi odmah išao tamo već da želi još da napreduje u evropskoj košarci.

Kao i da izlazak na draft nije još definitivna odluka.

"Pratim dosta NBA ligu, ne znam čiji stil igre bi mi kao igraču najviše odgovarao tamo budući da gotovo sve ekipe igraju "ran end gan" košarku. Tim za koji navijam odmalena su Los Anđeles Lejkersi, najviše bih voleo da me oni izaberu i da tamo igram jednog dana", kaže Marinković za Nezavisne.

Kakve su šanse sa budeš odabran?

"To je neka moja želja i menadžerova, svakako da se nisam prijavio reda radi i mislim da imam šanse da budem izabran. Opet, nisam još siguran da li će prijava ostati do kraja ili ću je možda i povući. To će zavisiti i od mojih igara do kraja sezone, pošto se sve prati tamo u SAD", kaže Marinković.

Ipak, košarkaš Partizana ne žuri sa odlaskom "preko bare".

"Želim da podignem fizičku spremu, gde mi je potreban napredak za igranje tamo. Ostao bih još koju godinu ovde kako bih to doveo na potreban nivo. Rano je još za odlazak", smatra Marinković.

Ove sezone je prosečno beležio 11,3 poena, 2,9 skokova i 1,2 asistencije u ABA ligi.

Sada Partizan ima obaveze u Superligi Srbije.

"Idemo na titulu, znamo gde igramo i šta nose ime i tradicija Partizana, tako da smo spremni na to. Glavni protivnik do toga će nam biti Crvena Zvezda, koja je evroligaški tim, koja brani titulu i protiv koje ćemo morati da damo sto odsto u svakom meču ako želimo da osvojimo trofej. Malo su promenili tim odlaskom Dilana Enisa i Milka Bjelice, ali nisu mnogo oslabili. Verujem da će još više juriti taj pehar s obzirom na to da su nedavno poraženi u finalu ABA lige, gde su bili favoriti. To im je u suštini sada još veći motiv. Što se tiče ostalih timova, ne vidim nekoga ko bi mogao njima i nama da bude konkurentan. Iz Mega Bemaksa su otišla tri igrača, povređen im je Ognjen Jaramaz. FMP su napustili Aleksa Radanov i Filip Čović pa su i oni slabiji u odnosu na sezonu u ABA ligi", zaključio je Marinković.

Vanja je krajem prošle godine debitovao i za reprezentaciju Srbije, za koju je igrao u kvalifikacionim mečevima za Svetsko prvenstvo u Kini.

"Prelep je osećaj i iskustvo igrati za svoju zemlju. To je svima želja i čast, posebno kada znamo kakvu košarkašku istoriju ima Srbija. Selektor Aleksandar Đorđević, koji je velika legenda srpske košarke i Partizana, ostavio je veliki utisak na mene kao i na ostale igrače koji su debitovali. Radiću u narednom periodu i pokušati da budem što bolji kako bih u narednim godinama postao standardan reprezentativac. Mislim da će doći i to", rekao je Marinković.

Foto: MN Press