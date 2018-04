Golden Stejt bez Stefa Karija nije pravi Golden Stejt, ali Voriorsi i u ovakvom stanju završavaju posao. I to protiv San Antonija. Slavili su i u drugoj utakmici plej-ofa protiv Sparsa, dobili meč sa 116:101 i na taj način došli do 2:0 u seriji.

San Antoniio je bolje počeo utakmicu, čak imao i predmost na poluvremenu, ali su onda Voriorsi upalili mašinu i stisnuli gas do daske. A kada se to dogodi onda protiviku nema spasa. Treća deonica je pripala Voriorsima s 11 razlike, a četvrta sa 10. Dovoljno za trijumf od 15 razlike. Iako to nije većim tokom meča delovalo tako ubedljivo.

U ovakvom meču se očekivalo da Kevin Durant i Klej Tompson preuzmu odgovornost i to se upravo dogodilo. Durantula je ubacio 32 poena i imao šest skokova i šest asistencija. Imao je malo više od 50% šut iz igre.

Tompson je ubacio 31 poen, imao je i pet asistencija i pokazao je da je u odličnoj formi. Naravno, njegov zaštitni znak su trojke, a na ovoj utakmici ih je gađao 5/8.

Kod Sparsa je fantastičan bio Lamarkus Oldridž sa 34 poena i 12 skokova. Pau Gasol je dodao 12 poena, a Peti Mils 21. Ipak, sve je to bilo nekako mlako da bi se tim Grega Popoviča odupreo vladajućem šampion.

I još jedna loša vest za Sparse, Kavaj Lenard je prema poslednjim informacijama završio sezonu tako da i to ne ide naruku Gregu Popoviču. Lenard radi na rehabilitaciji u Njujorku, mada ni Gregu nije jasno šta se tu tačno događa oko ovog igrača.

Bez takvog majstora u odbrani jako je teško zaustaviti Golden Stejt. I to se vidi i po rezultatu.



A Majami je noćas odigrao odličan meč i na krilima Dvejna Vejda uspeo da dobije Filadelfiju u gostima. Na taj način su, trijumfom od 113:103, igrači Majami Hita uspeli da izjednače plej-of seriju na 1:1.

Filadelfija je na krilima prvog meča bolje počela i drugu utakmicu, ali je onda Vrelina počela da topi protivnika.

Za to je naravno najzaslužniji iskusni Dvejn Vejd koji je na ovom meču dao 28 poena i imao sedam skokova. Pratio ga je Goran Dragić sa 20 poena, četiri skoka i tri asistencije. Dobar je bio i Džejms Džonson sa 18 poena, sedam skokova, pet asistencija, tri ukradene lopte i jednom blokadom i šutom iz igre 7/7. Fantastična partija. Veoma korisna za tim.

Kod Filadelfije ponovo nije bilo Džoela Embida, možda zaigra u sledećoj utakmici, ali se to ovoga puta, za razliku od prvog meča, odrazilo i na rezultatu.

Kod Siksersa su najbolji bili Ben Simons s 24 poena, devet skokova i osam asistencija, Dario Šarić je dao 23 poena i imao devet skokova, tri asistencije i četiri ukradene lope. Vrlo dobra partija bivšeg košarkaša Cibone. Marko Belineli je ubacio 16, a Ersan Iljasova 14 uz 11 skokova.

Za razliku od sudara Golden Stejta i San Antonija, ovde deluje da će biti mnogo više neizvesnosti.

NBA - REZULTATI

Golden Stejt - San Antonio Spars 116:101

/Durant 32 - Oldridž 34/



Filadelfija - Majami 103:113

/Simons 24 - Vejd 28/

Foto: Action images