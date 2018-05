Hrvatsku legendu Nikolu Vujčića iskreni košarkaški zaljubljenici pamte kao suverenog vladara reketa, čoveka kome je malo ko zaista mogao da stane na put. Vrsnog strelca pre svega, onda i asa koji je Makabiju doneo dve uzastopne evropske titule - 2004. i 2005. godine.

Tri puta u nizu član najbolje petorke Evrolige, pre toga dve godine zaredom bio je svrstavan u drugu ekipu elitnog takmičenja. Samim tim je i logično da je prvobitno bio jedan od 50 kandidata za Evroligi tim decenije (2001-2010), a nedugo zatim bio i izabran među deset najboljih jedne velike epohe evropske klupske košarke zajedno sa Dejanom Bodirogom, Dimitrisom Dijamantidisom, Džej Ar Holdenom, Šarunasom Jasikevičijusom, Trajanom Lengdonom, Huan Karlosom Navarom, Teom Papalukasom, Entonijem Parkerom i Ramunasom Šiškauskasom.

Kao takav, Vujčić je bio i te kako pogodan sagovornik na temu predstojećeg Fajnal fora u Beogradu, ali i velikim promenama koje se u evropskoj košarci dešavaju godinama unazad. Takođe, otkrio nam je i tajnu odluke Makabija iz Tel Aviva da u narednu sezonu uđe sa dva odvojena tima, što je presedan kakav dosad nije viđen.

„Lično očekujem pravi festival košarke u narednim danima. Fajnal for je uvek prelepo takmičenje, a činjenica da je Beograd dobio organizaciju turnira je potvrda za grad i Srbiju kao košarkašku zemlju. Glavni festival evropske košarke je tu“, otvara Vujčić razgovor za MOZZART Sport.

Vujčić nema dilemu da su četiri najbolje ekipe u Beogradu. Zbog toga jedva čeka prvo sudijsko podbacivanje lopte i početak velike završnice.

„Sa ovim novim sistemom teško da može da se dogode neka iznenađenja. Mnogi vide Žalgiris kao iznenađenje, ali oni su gradili svoj put za Beograd i potpuno su zasluženo ovde. Obe utakmice će biti vrhunske, očekuje taktička nadmudrivanja četiri vrhunska stručnjaka i strašnu košarku njihovih igrača koji će izvršavati te taktičke zamisli na terenu. Siguran sam da će obe utakmice biti tesne do poslednjih trenutaka“.

Mada smo želeli da saznamo imena potencijalnih finalista, a možda i ime šampiona iz njegovog ugla, hrvatski as ostao je uzdržan. Doduše, nagovestio nam je za koga će potajno navijati.

„Fajnal for je najgori za prognozu. Teško je dati bilo kakvu ocenu. Vidim da bi mnogi voleli da vide Žalgiris na vrhu, da ta njihova bajkovita priča dobije srećan kraj. Opet, imate Željka koji iza sebe ima već devet titula i za njega je to kao da ide u prodavnicu da ih uzme. CSKA ima dominantnu sezonu i ekipu. U ove dve utakmice zaista je sve moguće. Možda i Žalgiris na kraju završi na vrhu, što da ne“, pita se Vujčić.

Pošto je i sam rekao da je F4 format težak za prognozu, interesovalo nas je Vujčićevo mišljenje o tome da li bi uvođenje plej-of sistema bilo bolje za evropsku klupsku košarku?

„Dokle god postoje nacionalna prvenstva - F4. Gledajte, serije na tri pobede možda bi bile bolje za oko gledaoca i navijača klubova, ali generalno smatram da F4 format ima veću pažnju javnosti i pogotovo košarkaškog sveta“, zastao je Vujčić i otkrio nam:

„U budućnosti, kada se bude povećao broj klubova serije na tri pobede biće neminovnost“.

Kao uvaženu legendu Makabija, ali i tim menadžera Ponosa Izraela, upitali smo Vujčića da nam oceni sezonu kluba kojem je podario najbolje godine karijere, ali i činjenicu da će od naredne sezone biti viđene istorijske promene i uvođenje dva odvojena sastava - za nacionalno prvenstvo i Evroligu.

„Makabiju je cilj da uvek dođe na F4. Ove sezone četvrtfinale nam je promaklo za dlaku. Što se tiče uvođenja dva odvojena tima - postoji pravilnik u domaćem prvenstvu koji nam onemogućava da budemo konkurentni u Evroligi. Zato smo se odlučili za dva tima“.

Detaljnije nam je pojasnio veliku odluku tima.

„To je čista odluka zbog nemogućnosti da ostvarimo određene rezultate u Evropi. Imali smo duboku analizu, shvatili smo da je najbolje da napravimo odvojene ekipe, koje neće smetati jedne drugima u temeljnom razvoju tokom sezone. Nismo imali izbora“.

Logično pitanje samo se nametnulo - da li je to budućnost evropske košarke?

„Gledajte, ja mislim da to ne bi bilo najbolje rešenje, zasigurno. Tu, pre svega, čelnici domaćih liga moraju da shvate neke stvari. Kada već znaju da imaju evroligaša, ne mogu da imaju po 16, 18 ili 20 ekipa u takmičenju. Broj učesnika, samim tim i utakmica moraju da svedu na neki broj koji bi omogućio igračima da učestvuju u svim takmičenjima“.

Interesovalo nas je - šta je rešenje?

„Ovo nema svrhe. Sama Evroliga, bez domaćih prvenstava - ubila bi domaća prvenstva. A domaće lige su inkubatori igrača i one pune evroligaške ekipe. Mislim da se tako nešto neće nikad desiti (da nestanu domaća prvenstva), već da lige ipak moraju da shvate da je Evroliga veći igrač od njih i da se moraju prilagoditi njima“.

Piše: Nikola STOJKOVIĆ (nikolaS_sN)

Foto: MN Press