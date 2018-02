Vujošević: Radovao sam se Partizanovom trijumfu u kupu, a skidanje pločica je skandal!

Trofejni trener Partizana Duško Vujošević rekao je da mu je drago što su crno-beli osvojili Kup Radivoja Koraća uprkos svim problemima sa kojima se suočava, a istovremeno je osudio skidanje pločica sa pehara i podsetio da to nije prvi incident te vrste u srpskoj košarci.

“Ne sviđa mi se što je umesto da se priča o dobrim igrama Partizana sad došlo do zamene teze i priča se o ovom skandalu. Ja sam se jako obradovao pobedi Partizana, jer ma koliko je Kup devalviran ipak je to drugo po jačini takmičenje, i jedna ekipa koja je bila u ozbiljnim problemima je zasluženo osvojila trofej. Skidanje pločica jeste skandal i o njemu treba govoriti, ali ne treba umanjiti uspeh Partizana”, kaže Vujošević za dnevni list Danas.

On je dodao da je „KSS lepo rekao da oni nisu MUP“, kao i da ne postoji sukob interesa u tome što su najvažniji ljudi u Košarkaškom savezu nekadašnji igrači Partizana.

“Ne vidim odgovornost Košarkaškog saveza. Tomašević i Danilović jesu igrali za Partizan ali su igrali i za reprezentaciju Jugoslavije i po tom kriterijumu su došli na rukovodeće mesto u Savezu. Dakle ja ne vidim sukob interesa kod njih. Šta bi onda trebalo reći o Jadranskoj ligi u kojoj o svemu odlučuje predsednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović. To je istinski sukob interesa”.

Vujošević kaže da „ni Zvezda, ni Partizan, ni KSS nemaju mehanizme i sredstva“ da kažnjavaju izgrednike i da je to posao državnih organa.

“Ne mogu klubovi da izađu na kraj sa navijačima koji su dosta moćni i koji su u pojedinim dilovima sa državom. Nadležni organi koji se bave javnim redom i mirom treba da rade svoj posao. MUP ima sredstva da pronađe osobe koje su skidale pločice. Ako je to već propušteno 2014, sad može da se uradi”, zaključio Vujošević.

Foto: Starsport