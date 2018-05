Došlo je vreme da se polako svode računi u Superligi.

Partizan i FMP će u Železniku odigrati meč koji će odlučiti o pobedniku B grupe i ekipi koja će u plej-ofu imati prednost domaćeg terena, makar do finala. Crno-beli su u dosadašnjem toku domaćeg šampionata ostvarili maksimalan učinak i sa te strane ulaze u večerašnji duel sa potrebnom dozom samopouzdanja.

Na njihovoj strani je i podatak da su prvi meč protiv FMP-a dobili sa četiri poena (94:90), ali je u tom duelu u hali Pionir domaća ekipa gotovo celo drugo poluvreme jurila rezultat i tek u poslednja dva minuta zahvaljujući Gagiću, Vilijams Gosu i Aranitoviću došla do preokreta.

Odbrana kao standardna boljka će i ovaj put predstavljati glavni izazov za ekipu Nenada Čanka, koji je u više navrata u prethodnom periodu pričao o tome da mu je glavni cilj da popravi ovaj segment. U prvom meču ova dva tima za FMP nisu igrali Majkl Odžo i Boriša Simanić, dok kod Partizana tada nije bilo kapitena Novice Veličkovića i Kvamea Vona. Sva četvorica su se u međuvremenu vratila na parket, pa se očekuje verovatno još zanimljiviji meč nego prošlog meseca.

"Igramo praktično odlučujuću utakmicu pred plej-of. Želimo pobedu, ali da bi do nje došli, moramo da pružimo svoju najbolju igru od početka Superlige. I kada dođe do grešaka, moramo da te greške jedan za drugog ispravljamo i da dišemo kao jedan od sad pa do kraja prvenstva", istakao je Veličković.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pon 18:00 7348 SRBSL FMP - Partizan h 2 (+4.5) 1,85 Ukupna kvota 1,85

SUPERLIGA - 7. KOLO

Grupa B

Ponedeljak

18.00: (2,70) FMP (14,5) Partizan (1,55)

18.00: (1,30) Vršac (16,0) Vojvodina (3,90)

20.00: (1,03) Dinamik (28,0) Metalac (12,0)

* Kvote su podložne promenama

