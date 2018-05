Legenda srpske i evropske košarke Žarko Paspalj oporavlja se od posledica moždanog udara zadobijenog prošle godine u SAD.

U razgovoru za Vijesti, Paspalj je istakao da se oseća bolje.

„Rekao bih da sam dobro. A li šta to znači dobro? Rekao bih da funkcionišem, to je zasad u redu. O ružnim stvarima čovek se trudi da ne govori previše. Imam samo opciju da idem napred. Biće dobro“, rekao je Paspalj za podgoričke Vijesti.

Bivši as Partizana, Olimpijakosa i Panatinaikosa naglasio je da je Budućnost zasluženo osvojila titulu u ABA ligi i da je za samo takmičenje važno da je konačno trijumfovala ekipa koja nije iz Beograda.

„Zasluženo. Pobeda u prvom meču u Beogradu, Budućnosti je donela ogromnu energiju i motiv. Dopalo mi se kako su momci igrali. Velika je to stvar za Budućnost, a i krajnje je vreme da je neko van Beograda postao šampion i podigao trofej ABA lige. To je dobro za košarku“.

Nekadašnji reprezentativac naše zemlje osvrnuo se i na uspeh Mornara iz Bara.

„Moji prijatelji, braća Pavićević, zaslužuju čestitke za visoko mesto u ABA ligi. To je dobro za crnogorsku i barsku košarku. Uspeli su da stvore dobar kolektiv, tim sa svim standardima, takođe i problemima, koje imaju manje-više svi klubovi. Sve čestitke i želim im da nastave tako“.

Paspalj je govorio i o treneru San Antonio Sparsa Gregu Popoviću, koji mu je pomogao kada ga je zadesio veliki zdravstvani problem.

„On je moj veliki prijatelj i veliki čovek. To što mu je Bog dao da postane – zaslužio je. Mnogo je dao košarci. On je divan čovek. Ponosan sam što ga imam za prijatelja, dodao je Žarko Paspalj.