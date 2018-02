Zbog teorije, a pre svega - zbog sebe

Kup Radivoja Koraća je iza Crvene zvezde, uspeh nije ostvaren, ali sezona teče dalje. Crveno-beli moraju što pre da se trgnu i da krenu s pobedama jer ih čekaju takmičenja koja su još važnija klubu i ekipi od Kupa. Pre svega ABA liga koja donosi plasman u Evroligu. Naravno, Zvezda nije izgubila šansu da se plasira u TOP 8 Evrolige, a naredni protivnik joj je Brose Bamberg u Nemačkoj (TV Sportklub, 20.45).

Zvezdi Evroliga nije prioritetno takmičenje, ali će tim Dušana Alimpijevića igrati za prolazak dokle god postoji promil šanse. Zato ovaj meč može da bude veoma bitan po Zvezdu pre svega iz psihološkog ugla. Eventualna dobra igra i pobeda bi pre svega donela psihološku injekciju ekipi, a to je važnije i od 37.000 evra i od same pobede više na tabeli Evrolige.

Biće to ujedno i šansa za Crvenu zvezdu da se osveti Bambergu za poraz u prvom delu sezone koji je prilično bio neočekivan po crveno-bele i prilično im je zasmetao. Dodatno će pomoći crveno-belima to što je Brose ostao bez trenera jer je Andrea Trinkijeri dobio otkaz. Tim je preuzeo Ilijas Kancuris i to bi zaista mogla da bude šansa Zvezde u ovoj utakmici kao i loši rezultati koje je njen protivnik pravio ove sezone.

Bamberg se trenutno nalazi na 10. poziciji u nemačkom šampionatu sa skorom 11-10.

Zanimljivo, Zvezda je prethodnih godina imala odličnu podršku u Bambergu i to joj je donosilo veliku snagu na tim utakmicama. Zato je uprava Brosea odlučila da ne dopusti navijačima Zvezde da dođu na ovu utakmicu i to tako što je vest okačila na zvanični sajt i javila da ne dolazi onaj ko nema već kupljene karte. To će biti minus za Zvezdu na ovoj utakmici.

Gledajući sa zdravstvenog plana možemo da očekujemo da će svi igrači biti spremni, a da će van 12 verovatno ostati Marko Kešelj i Nikola Jovanović ako ćemo suditi po sastavu koji je istračao u finalu Kupa. Mada, s obzirom na to kako je Alimpijević bio nezadovoljan igrom svog tima, možda dođe do određenih rotacija.

„Posle kupa idemo dalje, moramo da se trgnemo i da se vratimo na onaj put na kome smo bili pre samog kupa. Sama činjenica da nas očekuje utakmica sa Bambergom je i motiv više, jer su nas pobedili su Beogradu u Areni i iz tog razloga ćemo biti dodatno motivisani. Odlaskom trenera Trinkijerija ne verujem da će se nešto puno promeniti, utakmicu će voditi njegov pomoćnik koji ih je i vodio u prethodnom periodu dok je trener Trinkijeri bio na operaciji. Očekujem sličnu igru koja ih krasi tokom u prethodnom periodu, odlični individualci na spoljnim linijama, pre svega Heket, Hikmen... Odlična spoljna linija i u njenom zaustavljanju vidim jedan od načina da dođemo do dobrog rezultata“, rekao je trener crveno-belih Alimpijević.

Kod Brosea su do sada najveće snage u napadu bile Riki Hikman i Dorel Rajt sa 11,5 poena, odnosno 11 poena po utakmici. Važna je igra i Rubita koji je Zvezdi u Beogradu napravio velike probleme.

Kada se gledaju statistički parametri jasno je da Zvezda ima fine šanse da dođe do pobede. Crveno-beli imaju veći broj postignutih poena po utakmici (79:75), skokova (33:32), asistencija (15,9:15,4), kao i u ukradenim loptama (6,5:4,6).

Šta o Zvezdi kaže trener Brosea Ilijas Kancuris?

“Igramo protiv tima koji meša starije i mlađe igrače i igra s velikim entuzijazmom. Sve u svemu, igraju svoje utakmice sa velikom energijom. Moramo da budemo jako fokusirani, počevši od odbrane. Moramo da radimo male stvari na obe strane terena kako bismo imali dobru utakmicu pred našom publikom”, rekao je Kancuris.

Možemo da kažemo da sat otkucava i da Zvezda mora da dobije ovaj meč kako bi mogla da se nada teoriji da će stići do 8. mesta i prestići Makabi Tel Aviv koji je bio na skoru od 12. pobeda pred ovo kolo. Brose je dva poslednja meča na svom parketu dobio protiv Panatinaikosa i Žalgirisa, dok je Zvezda zabeležila tri uzastopna poraza u gostima.

Realno, čak i pored eventualne pobede Zvezda ne bi imala baš neke velike šanse za plasma među najboljih osam. I zato će joj igra na ovoj utakmici biti možda i važnija od rezultata.

EVROLIGA - 23. KOLO

Četvrtak

CSKA - Baskonija 93:86

/Klajburn 19 - Grejndžer 26/

Fenerbahče - Olimpija 89:70

/Tompson 15 - Micov 19/

Olimpijakos - Valensija 80:70

/Spanulis 25 - San Emeterio 19/

Unikaha - Makabi 83:69

/Nedović 15 - Kejn 15/

Petak

18.00: (1,80) Himki (14,5) Panatinaikos (2,15)

18.30: (2,15) Efes (14,5) Žalgiris (1,80)

20.45: (1,70) Bamberg (14,5) Crvena zvezda (2,30)

21.00: (2,05) Barselona (13,5) Real (1,90)

*** Kvote su podložne promenama