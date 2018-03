Cedevita i Budućnost će o plasmanu u finale ABA lige odlučivati u majstorici posle pobede Sokića od 82:75 u drugoj utakmici polufinala.

Jure Zdovc, trener Cedevite, istakao je da ga je nervoza držala i posle utakmice.

"Malo se u početku videla nervoza pa smo kod nekih stvari u odbrani zaspali i previše pomagali, ali nekako smo posle uhvatili ritam s par izmena i treću četvrtinu smo počeli kako treba, agresivno i čvrsto. Ja sam mislio da će se oni možda predati, no utakmica se okrenula s košem sa sredine terena na kraju prvog poluvremena. Još uvek teško pričam od nervoze jer opet smo im dali nešto što ne bi trebali. Na kraju smo izvukli utakmicu, pobedili smo i to je jedino bitno", rekao je Zdovc posle utakmice.

Aleksandar Džikić nije imao previše toga da zameri svojim igračima.

"Čestitam Cedeviti. Napravili su fizički odgovor na ono što mi radimo u napadu. Nisam generalno zadovoljan, i to je najveća zamerka večeras, s našom čvrstinom i prilagođavanjem na kriterijum suđenja. Morali smo biti čvršći i konkretniji u nekim završnicama, no mislim da to nisu stvari koje se ne mogu popraviti. Ponosan sam što smo se nakon 18 poena minusa vratili u utakmicu i došli smo praktično na jednu loptu, tako da s te strane mogu biti zadovoljan", rekao je Džikić.

Treći meč ovog polufinala igra se 1. aprila u Podgorici.

Foto: ABA liga