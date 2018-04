Dobro jutro, dobro došli u rekapitulaciju prve epizode kviza „Želite li da (p)ostanete evroligaš?“. Takmičar pod imenom Crvena zvezda prošao je jednu rundu od mogućih pet. Neuspešno. Odmah je potrošio jednu pomoć - 50:50, izgubio je prvi meč kod kuće od dva - i više nema prava na grešku.

Večeras od 18.30 igra rundu broj dva. Pitanje je isto kao i sinoć, ali okolnosti više nisu. Pritisak moranja udara u gornju granicu. Takmičar mora da se koncentriše i uspešno odgovori na ovaj izazov. Ukoliko to ne uradi, doći će bukvalno na ivicu ambisa jer plavi takmičar za sada igra bolje.

Iako je crveno-beli takmičar imao mogućnost da iskoristi „pomoć publike“ u prošloj epizodi - to nije uradio. Zato mora da bude pametan i da to učini i večeras, ali i možda u eventualnoj petoj rundi. Obično u ovom kvizu „pomoć publike“ može da se koristi samo jednom, ali Zvezda u ovom delu ima privilegije. Igra u svom studiju, na stolici koju jako dobro poznaje u tri od pet rundi.

Moraće crveno-beli takmičar da pazi zato što i plavi takmičar ima vrlo dobru pomoć „pomoć publike“, ali je u ovoj borbi limitiran da je iskoristi dva puta. To je pred početak igre bila prednost Crvene zvezde, ali posle sinoć više nije. Plavi je napravio brejk i pokazao da mu je trenutno svetlija Budućnost.

...

Idemo na reklame. Pogledajte šta nas čeka u drugoj rundi...

Zvezda je pod pritiskom, zuji u ušima. Mnogo toga je na crti, kao i ugled pred širokim auditorijumom. Tim crveno-belih ove sezone nijednom (osim u majstorici protiv Mornara) nije pokazao da je spreman da igra utakmice koje su teške za „glavu“ i koje moraju da se dobiju. Čak šta više, u sva tri susreta protiv Plavog takmičara je izgubila. Celu sezonu ističe da joj je ova borba prioritet, a izgubila je prvu, veoma važnu rundu. Budućnost je kao na steroidima, pobeda koja joj je došla u savršenom momentu. Gleda da iskoristi bilo kakav kiks Zvezde u drugoj rundi i da sa 2:0 ode u treću rundu, ali gde ona ima pomenutu prednost publike. Vremena za odmor nema. Umor će ostati u mišićima i kostima i kod jednih i kod drugih.

Šta će se desiti?

...

Vratimo se kvizu. Zvezda i večeras može da se osloni na pomoć publike, već je mogla da vidi da u sudijama neće imati “pomoć prijatelja”. Posebno se to videlo u trećoj četvrtini prve runde kada su viđene neke tehničke greške sa Zvezdine strane koje su je skupo koštale jer je upravo tada imala najveću prednost.

I zato, šta sada preostaje Zvezdi? Preostaje joj ono poslednje što ima od opcija, ali i najvažnije.

Da pokaže znanje. Jer to i jeste suština ovog kviza.

Da pokaže svima da zna i da je bolja od protivnika. Da pokaže da su ovi igrači spremni da odgovore na sve izazove, da su spremni da dobiju i barem jednu rundu u gostima. Da pokažu da poseduju pobednički, a ne gubitnički mentalitet. Da to što većina nije osvajala titule u karijeri, da to što nijedan od novopridošlih igrača koji su redovno na parketu nisu nikada uspešno završili ovaj kviz - nije problem. Da pokažu da je slučajnost to što su izgubili finale kupa, pa sada i prvi meč ovoga finala. Da pokažu da je prva runda izgubljena na terenu, a ne u glavi. To je ključna stvar. Da i Dušan Alimpijević pokaže da nije samo talentovan trener, već čovek koji je spreman da već sada odgovori zadatku.

Teren može da se popravi za manje od 24 sata.

Ako tako bude, ostaće evroligaš! U suprotnom, neko drugi će to postati...

Foto: Star sport