Evroligaški karavan nastavlja put do Beograda, a četvrtfinale stiglo je do treće runde, posle koje bismo već mogli da znamo imena dva putnika za Fajnal for (Fenerbahče i CSKA imaju meč-loptu).

Fenerb bi sa oreolom aktuelnog šampiona Evrope mogao da bude prvi koji će overiti vizu za srpsku prestonicu, ukoliko s uspehom okončna prvi susret s Baskonijom u Vitoriji.

Odmah da razjasnimo - Željko Obradović je maher za ovakve serije i Fenerbahče pod njegovim vođstvom još nije izgubio četvrtfinalnu utakmicu četiri godine uzastopno! Baskonija više nema šta da izgubi i mora da napadne vladara Starog kontinenta iz svih oružja. Tim Pedra Martineza biće najverovatnije pojačan Džejsonom Grejdžerom, što bi trebalo da donese neku novu dimenziju na oba kraja terena. Fizički snažan igrač, dobrog pregleda igre i rešenja u razigravanju saigrača, takođe solidan šuter i prilično aktivan u odbrani. S takvim igračem u sistemu trener Martinez imaće mogućnost da dodatno optereti Kostasa Slukasa u obe faze igre, ali i donese bitnu hemijsku komponentnu jačanja samopouzdanja ekipe, koja je posebno u drugom susretu bila u aktivnoj borbi za pobedu.

Fenerbahče sada ima četiri pobede u nizu nad Baskonijom i priliku da završi posao u najkraćem mogućem roku, ali ne treba zaboraviti ni da je Vitorija često bila tvrd orah za Željka i njegove pulene. Ponajviše se pamti onaj poraz iz novembra 2016, kada je Baskonija nanela težak poraz Feneru (86:52), najteži u trenerskoj karijeri Željka Obradovića.

Gledajući da su oba rostera popunjena do vrha, te da Baskonija ima kvalitet da se ravnopravno suprotstavi Feneru i vredi očekivati žestoku borbu na obe polovine terena. Ako uspe da već u utorak završi posao, ne verujemo da će Fener to učiniti ubedljivo.

"Smatram da možemo da pobedimo. Cilj je da se vratimo u Istanbul. Spremni smo, imamo talenat i hemiju i verujem da možemo da zbijemo redove i vratimo seriju u Istanbul", optimističan je bek domaćih Met Džening.

Pomalo nenadano Žalgiris je stigao do prednosti domaćeg terena, pošto je slavio u prvoj utakmici u Pireju i tako postao ozbiljan kandidat za F4.

Olimpijakos hoda po tankoj žici i jasno je da su najvažnije igrače giganta iz Pireja - Vasilisa Spanulisa i Jorgosa Printezisa - počele da sustižu godine. Uz brojne probleme s povredama (Agravanis, Tompson, Milutinov), te da Bogris, Strelnijeks i Papanikolau nisu u pravoj formi posle izlaska iz pauza, očigledno je zašto je ovo "biti ili ne biti" situacija za crveno-bele. Žalgiris ima psihološku prednost na svojoj strani, iako drugi meč u Pireju nije odigrao tako dobro kao prvi. S pobedom u trećem susretu samopouzdanje bi probilo sve granice i onda bi Olimpijakos bio prinuđen da traži majstorstvo Spanulisa i Printezisa, koji su godinama unazad klubu donosili najveće radosti u najtežim situacijama. Podsetimo, Olimpijakos je i prošle godine bio u sličnom položaju protiv Efesa, pa je ipak u petoj utakmici izborio mesto na F4.

"Prilazili su mi ljudi na ulici i poželeli sreću. Svi su uzbuđeni, igrači, treneri, navijači... Znam da je hala rasprodata za obe utakmice i uveren sam da će biti bolja atmosfera nego što je to bio slučaj u Pireju", rekao je iskusni Arturas Milaknis.

Opet, ne treba zaboraviti da je Žalgirio Arena praktično neosvojiva tvrđava za mnoge i da su jedino Fenerbahče i Himki u poslednja četiri meseca uspeli kući da se vrate s pobedom u džepu.

Zanimljiv podatak za kladioce, Žalgiris u poslednja tri susreta s Olimpijakosom u Kaunasu mečeve završavao sa 74 ili 75 poena.

EVROLIGA (PLEJ-OF) - TREĆE UTAKMICE

Utorak

19.00: (1,80) Žalgiris (14,5) Olimpijakos (2,15)

21.00: (2,10) Baskonija (14,0) Fenerbahče (1,85)

Sreda

18.45: (1,45) Real Madrid (15,0) Panatinaikos (3,05)

19.00: (2,70) Himki (14,5) CSKA (1,55)

* Kvote su podložne promenama

Foto: MN Press, Shutterstock