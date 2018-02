Zlatno dete Luka Dončić pomera granice: Na udaru Bobi Marjanović, De Kolo i Parker!

Luka Dončić protiv Zvezde

Nov je sistem takmičenja, utakmica više nego u ranijim sezonama, pa je i za očekivati da novi rekordi tek počnu da stižu. Ali nije baš toliko očekivano da najveće rekorde napada tinejdžer, ali upravo to radi 18-godišnji Luka Dončić, nesumnjivo prva zvezda Evrolige u ovoj sezoni, da se ne uvredi Aleksej Šved.

Potencijalno prvi pik na NBA draftu sledeće sezone je, naime, na dobrom putu da obori rekord Evrolige kao igrač sa ukupno najvećim brojem indeksnih poena. Znate i sami, računaju se tu poeni, procenat šuta, skokovi, asistencije, blokade, ali i izgubljene lopte… Suštinski, možda i najrečitiji statistički parametar, barem kad je ofanziva u pitanju.

Dončić tu blista, pa je za dosadašnje 22 utakmice sakupio 535 indeksnih poena, dok je aktuelni rekord u vlasništvu Nanda de Koloa, koji je pre dve sezone sakupio 656. Doduše, igrao je sve skupa 27 utakmica, dok će Dončić više izazova imati samo u toku regularnog toka sezone, jer je sistem takmičenja promenjen 2016, više nemamo grupa, ali zato ne oskudevamo sa mečevima. Dončiću bi tko bilo dovoljno da u preostalih osam utakmica u proseku beleži 15,2 indeksna poena ili i svega 11, ako računamo tri utakmice plej ofa, a teško da će mu one izmaći iz ruku.

Ako pak mislite da je Dončić do ovih brojki stigao samo zahvaljujući većem broju minuta na terenu - ugrizite se za jezik pre no što krenete sa kritikama. Slovenac srpskog porekla ove sezone u proseku beleži 24,3 indeksna poena po meču što je učinak koji su, ako računamo samo košarkaše sa minimum 20 utakmica u Evroligi, nadmašili samo legendarni as Makabija Entoni Parker (24,9 u sezoni 2904/2005), te miljenik navijača Crvene zvezde Boban Marjanović (25,7 u sezoni 2014/2015).

Ako bismo u obzir uzeli broj indeksnih poena po minutu, tu je Dončić još bolji. On u proseku na 40 minuta beleži 37,3 indeksna poena i tu je samo Marjanović bolji sa 37,6 u već pomenutoj sezoni 2014/2015. Treći je čuveni Arvidas Sabonis, koji je igrajući za Žalgiris u sezoni 2003/2004 u proseku upisivao 37,2 indeksna poena po meču.

(FOTO: Star Sport)