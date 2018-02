Zvanično: Svetislav Pešić na mestu uspeha!

Sada je zvanično - Svetislav Pešić je novi trener Barselone!

Kako je MOZZART Sport ekskluzivno najavio, Pešić je preuzeo kormilo posrnulog katalonskog velikana do kraja sezone i imaće zadatak da klub postavi na stabilne noge i pokrene novi talas rekonstrukcije i tranzicije.

Pešić je dirigentsku palicu preuzeo od Alfreda Đulbea, trenera rezervnog tima sa privremenim angažmanom u seniorskom pogonu. Đulbe je Barselonu predvodio u porazu od Makabija u Tel Avivu, a sa ekipom je odradio i nekoliko treninga posle odlaska Sita Alonsa.

Povodom ozvaničenja saradnje Barselona je organizovala konferenciju za novinare, na kojoj se obratio i legendarni stručnjak.

„Mnogo sam srećan što sam ponovo ovde, u tako velikom klubu. Odluku o povratku doneo sam jako brzo, posle intenzivnih pregovora u poslednja dva dana i nekoliko razgovora koje smo obavili. Moj zadatak je da pomognem klubu, da unapredim tim i mom prijatelju Naču Rodrigezu (direktoru Barselone prim. aut.)“, poručio je Pešić u prvom izlaganju, a onda je otkrio i novost koja će biti implementirana u način rada ekipe.

„Doneo sam odluku o dinamici treninga, nećemo raditi dva puta dnevno“.

Pešić je poziv da se vrati u Barselonu dobio tokom odmora u Austriji, gde se nalazio na skijanju.

„Pozvali su me i objasnili svoje namere, a kada sam čuo zaboravio sam da skijam, a-ha-ha“, nasmejao je trofejni stručnjak sve prisutne.

„Hajde da vidimo šta ćemo da napravimo do kraja sezone, ali treba da znate da sam spreman za izazov“.

Novinari su odmah upitali kako namerava da motiviše igrače u nastavku sezone i uradi ono što prethodno nisu uspeli Jorgos Barcokas i Sito Alonso?

„Igrače ne možete da motivišete ako vi niste motivisani. Ako ja ne mogu da se nateram da radim, onda stvari neće funkcionisati. Meni motivaciju daje Načo (Rodrigez), jer smo obojica pobednici. Želju za radom daje mi i sama mogućnost da se vratim u Barselonu i to što uprava veruje u mene“.

Njegov prvi zadatak biće da igračima vrati samopouzdanje.

„U ovakvim vremenima samoopouzdanje je najvažnija stvar, a isto igračima daje trener. Niko nije rođen s tim, to se trenira, jača se sa timom. Svi smo spremni da zajedno radimo na tome. U narednim danima pokušaću što bolje da se upoznam sa igračima, a onda ćemo zajedno pokušati da pobedimo u nedelju. To je moja filozofija, za mene sezona počinje sad“.

Čovek koji je Barseloni u periodu od 2002. do 2004. godine doneo dve šampionske titule u Španiji, Kup kralja i pehar osvajača Evrolige kaže da su pred njim brojni izazovi.

„Imamo šansu da napredujemo i uradimo nešto dobro za klub. Ovu situaciju pokušaću da iskoristim kao veliki izazov za sve nas. Meni nije potrebno da pravim novu karijeru, ja samo želim da pomognem da se situacija popravi“.

Pešić je govorio o razlikama između onoga što je bilo pre gotovo 15 godina i onoga što se dešava sada.

„Svakog dana možemo da napredujemo, ako govorimo o košarci. Ako pričamo o životu, tu ne menjam ništa - sa suprugom sam, evo, već 40 godina. Košarka je igra koja stalno napreduje u svakom detalju - od slobodnih bacanja, napada, a trener mora da se adaptira na te promene. Ne možemo samo da se branimo ako hoćemo da pobedimo. Ako ne znaš da se braniš, moraš da naučiš. Sada imamo drugačiji igrački sklop. Moramo da poradimo na defanzivnim skokovima i odbrani od pik'n'rol situacija. Sada je najvažnije da se upoznamo i da radimo zajedno na istom cilju. Naravno, promenićemo nešto u radu na treninzima, jer u ovim novim uslovima nije moguće da se trenira kao nekada jer se igra mnogo više utakmica u sezoni, čak više nego u NBA“.

Direktor kluba Načo Rodrigez poručio je da je ugovor potpisan jutros i da će važiti do kraja sezone. Pripadnike sedme sile, logično, odmah je zanimalo da li postoji mogućnost da se saradnja produži?

„Pešić je svima jasno stavio do znanja da želi da pričamo samo o sadašnjosti, ne o prošlosti ili budućnosti. Zato sad pričamo samo o meču sa Bilbaom, o početku rada i upoznavanju s igračima. Cilj je da Barselona bude takmičarski tim do kraja evroligaške sezone i da ostvari što bolji rezultat u ACB ligi“, jasan je Načo.

Svoj drugi debi na klupi Barselone Pešić će imati u nedelju od 12.30, kada Barsa izlazi na megdan Bilbau.