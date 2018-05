Košarkaši Crvene zvezde ulaze u samu završnicu nacionalnog šampionata, a plej-of otvaraju utakmicom protiv Vršca (18.00, TV Arena sport).

Crvena zvezda je overavanjem prvog mesta u Grupi A obezbedila sebi prednost domaćeg terena do kraja takmičenja, zbog bolje pozicije u odnosu na sve protivnike iz Jadranske lige.

Posle sedmodnevne pauze zbog završnog turnira Evrolige koji je juče okončan u Beogradu, Crvena zvezda ukrstiće koplja sa ekipom koja je na jedvite jade obezbedila učešće u doigravanju. Trener Milenko Topić kaže da se ekipa osvežila i pripremila za samu završnicu, kao i da tim Vršca zaslužuje respekt, iako crveno-beli ne beže od uloge favorita:

"Svaka ekipa koja je uspela da se plasira u samu završnicu i eliminacionu fazu zaslužuje svaki respekt. Ekipa Vršca je pretrpela dosta igračkih promena tokom sezone, ali je uspela da ostvari uspeh. Dolaze maksimalno rasterećeni u Beograd, i posebno me raduju dobre igre Stefana Đorđevića i Stefana Momirova, dvojice momaka koji su prošli sve selekcije Crvene zvezde i očigledno napravili pravi potez odlaskom u Vršac, gde su skupljali i iskustvo i minute, sa kojima su došle i dobre igre. Mi sa druge strane želimo da uđemo u samu završnicu na pravi način, i uhvatimo pobednički ritam. Pozivam naše navijače da nas podrže pred najvažnije borbe u samoj završnici i budu uz nas", rekao je trener Crvene zvezde.

Topić će za ovu utakmicu moći da računa na sve raspoložive snage, izuzev Nemanje Dangubića za koga je sezona definitivno završena.

Iz kluba je stiglo saopštenje da će ulaz za utakmicu protiv Vršca biti slobodan i to na tribine B i C dvorane Aleksandar Nikolić. Takođe, svi vlasnici sezonskih karata za parter B, lože, plave lože, bele lože i court seat ulaze u halu kao i do sada na svoje standardne ulaze.

Superliga Srbije – Plej-of

18.00: (1,85) Crvena zvezda (-29,5) Vršac (1,85)

19.00 (1,17) Borac (20,0) Dinamik (5,50)

* Kvote su podložne promenama