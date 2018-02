Zvezda s Feldinom ide ka vrhu tabele

Crvena zvezda večeras od 18 časova gostuje FMP-u u Železniku i biće to prava prilika za crveno-bele da se popnu na vrh tabele u ABA ligi posle dva vezana poraza podgoričke Budućnosti.

Zvezda će na ovom meču računati na Džejmsa Feldina koji bi trebalo da dobije minute u igri, dok Pero Antić i dalje nije spreman da zaigra.

FMP ima više problema s povredama jer je najavljeno da gotovo sigurno neće igrati Lazarević, Radanov i Odžo.

MOZZART KVOTE ZA OVAJ MEČ

Dakle, biće to jako bitan duel, kao i svaki do kraja ligaškog dela, jer bi Zveda trijumfima osigurala prvu poziciju i prednost domaćeg terena u plej-ofu.

"Prvo, moramo od starta da uđemo čvrsto u ovu utakmicu, jer igramo protiv ekipe koja ima dosta mladih i vrlo, vrlo talentovanih igrača. Moramo da se vratimo našoj igri, nakon poraza u Vitoriji. Želimo da nastavimo pobednički niz u ABA ligi koja je naš primarni cilj, jer smo sada u situaciji da možemo da steknemo prednost domaćeg terena od samog starta plej ofa. Pravi put za to je, da brinemo samo o nama i našoj kako igri, ne šta drugi rade", bila je jasna poruka Džejmsa Feldina.

FMP sa druge strane ima svoje ambicije i još ima nadu za borbu za četvrto mesto koje vodi u plej-of.

„Očekuje nas utakmica protiv prave evroligaške ekipe koja igra odličnu košarku. Svoju snagu su pokazali mnogo puta ove sezone. Svi igrači su napredovali od početka lige, znaju svoje uloge i zadatke. Igraju sa puno samopouzdanja i sjajno su vođeni sa klupe. Mi smo imali kadrovskih problema jer smo utakmicu protiv Cibone završili sa tri povređena igrača (Lazarević, Radanov i Odžo) i gotovo sigurno nećemo moći da na njih računamo. Crvena zvezda je svakako favorit, ipak, svi igrači koji istrče na teren imaju obavezu da pruže svoj maksimum i pokušaju da iskoriste svaku priliku koja se ukaže", rekao je Vladimir Jovanović, trener FMP-a.

Zvezda u ovaj duel ulazi posle ubedljivog poraza u Baskoniji, ali i sa serijom od četiri pobede na poslednjih pet mečeva u ABA ligi. Sa druge strane, FMP ima dve pobede i dva poraza na poslednja četiri meča.

Zvezda je dobila 15 poslednjih okršaja protiv FMP-a.

Sudije na ovom meču biće Milija Vojinović, Branislav Mrdak i Vladan Šundić.

ABA LIGA - 19. KOLO

Subota

MZT Skoplje - Olimpija 55:96

/Trajkovski 12 - Morgan 16/

Cedevita - Budućnost 76:71

/Krušlin 19 - Gibson 19/

Nedelja

Igokea - Mornar 79:93

Partizan - Mega Bemaks 89:73

Ponedeljak

18.00: (4,40) FMP (17,0) Crvena zvezda (1,25)

21.00: (1,35) Zadar (16,0) Cibona (3,50)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama