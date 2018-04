Crvena zvezda ovih dana ne može da se pohvali pozitivnom energijom u i oko kluba, ali bi ubedljiv trijumf nad Zlatiborom u okviru Superlige mogao malo da poboljša stvari. Zvezda je vrlo lako izašla na kraj s gostima iz Čajetine i slavila s rutinskih 102:64 (30:19, 18:12, 29:22, 25:11).

Ognjen Dobrić je bio u timu, ali nije igrao što je i očekivano jer se još oporavlja od povrede. Najveće zasluge za ovaj trijumf imali su Alen Omić, Tejlor Ročesti i Branko Lazić, a treba istaći i da su malo veću ulogu dobili mladi Aleksa Radanov, kao i Nikola Jovanović (17 poena, najefikasniji) koji se nije naigrao ove sezone.

Očekivalo se da Zvezda napravi razliku već na početku utakmice i to se dogodilo. Ročesti je dao trojku, Radanov dodao dve iz dva pokušaja, Lazić jednu i crveno-beli su krenuli silovito baš kako su i želeli. Napravili su prednost od šest poena već posle dva i po minuta igre, a posle pet minuta već su vodili s preko 10 poena razlike.

Ipak, posle početnog naleta Zvezda je zablokirala u drugoj četvrtini, pa je pri vođstvu od 30:21 Dušan Alimpijević zatražio tajm-aut.

Iako je na početku delovalo da će Zvezda lako počistiti goste i to veoma ubedljivo, to se nije dešavalo sve do kraja prvog poluvremena najviše zato što je Zlatibor jako dobro napadao igrom ispod koša napadajući leđima centre Zvezde. A i crveno-beli su imali neke loše poteze kao što je bio loš pas Jankovića, ili izgubjena lopta Čovića.

Do kraja poluvremena proradio je Ročesti, potom se uključio u zbivanja na parketu i Marko Kešelj, Alen Omić je vrlo dobro kontrolisao skok i sve je to dovelo do vođstva Zvezde na poluvremenu od 48:31.

U trećoj deonici Zvezda je stigla do prednosti od preko 20 poena razlike i tu se već nije postavljalo pitanje pobednika. Posebno što su gosti imali vrlo usku rotaciju i videlo se da je došlo do zamora.

Posle poraza u Čačku te priča oko smene trenera i ispadanja iz ABA lige koje je još u mislima Zvezde, ovo može da bude pokazatelj kako bi crveno-beli trebalo da izgledaju u Superligi. Mada, Zlatibor svakako nije protivnik gde to može na pravi način da se izmeri.

Najviše što Crvena zvezda može da dobije ove sezone je titula prvaka Srbije. Koja ne donosi izlazak u Evropu.

SUPERLIGA: CRVENA ZVEZDA - ZLATIBOR ČAJETINA 102:64 (30:19, 18:12, 29:22, 25:11)

Dvorana Pionir, 898 gledalaca

Crvena zvezda: Ročesti 10, Lazić 12, Omić 10, Janković 9, Radanov 8, Kešelj 11, Čović 14, Dobrić, Jovanović 17, Davidovac, Lesor 2, Feldin 9

Zlatibor: Simović 15, Papić13, Riznić 4, Marojević 2, Popović 7, Tmušić, Veličković, Smolović 2, Čorbić, Gudžić 8, Spasov, Pantić 13

KLS Superliga, 4. kolo

Petak



Mladost Zemun - Tamiš 79:84

Crvena zvezda - Zlatibor Čajetina 102:64

21.00 (1,45) Mega Bemaks (15,0) Borac Č.(3,05)

Subota

19.00 (1,15) FMP (20,0) Dinamik (6,00)

19.00 (1,85) Partizan (hen -19,5) Vršac (1,85)

20.00 (1,70) Vojvodina (14,5) Metalac V. (2,30)

Foto: MN Press