Jučerašnji poraz je prošlost, danas se piše pobeda! Crvena zvezda uspela je da preživi silovite udare Budućnosti i zaustavi posebno motivisanog Nemanju Gordića kako bi utefterila prvu recku u finalu Jadranske lige. Crveno-beli slavili su rezultatom 69:59 (17:13, 14:18, 16:17, 22:11) i sada pred sobom imaju jasan cilj - (bar) jedan brejk u Podgorici!

Teško je opisati količinu inspiracije sa kojom je Nemanja Gordić odigrao obe dosadašnje utakmice... Večerašnju je završio sa 22 poena, ali za razliku od prvog susreta, ovog puta nije imao dovoljno raspoloženog saigrača da pogura Budućnost do novog brejka. Nikola Ivanović je i pored nekih dobrih rešenja ovog puta imao samo devet poena, a Džastin Doelman svega poen više.

To je Zvezda iskoristila u svoju korist, svela protivnika na samo 59 poena, svega 11 u poslednjem kvartalu i učinila da Beograd ostane bar delom odbranjen!

Za to je najvećim delom zaslužan Alen Omić, koji u ovoj seriji igra najbolje partije otkako je stigao u Crvenu zvezdu! Njegova snaga, energija, želja i potreba da odigra kvalitetnu partiju pružali su Zvezdi beskrajni izvor inspiracije, a slovenački centar je posle 15 poena, 10 skokova i po asistenciju i blokadu doživeo da mu nakrcane tribine kliču ime i u transu slave njegove pogotke!

Mnogo je bitno što je Zvezda uspela da odbrani svoj teren bar u drugoj utakmici. Ne samo zbog tog elementa samopouzdanja, već i zato što će ovaj uspeh možda ohrabriti tek na momente primetnog Džejmsa Feldina, ili skoro nevidljivog Milka Bjelicu, ali i dati krila Ognjenu Dobriću, Tejloru Ročestiju, Matijasu Lesoru i ostalima.

Za razliku od jučerašnjeg meča, Crvena zvezda je počela mnogo ofanzivnije, agresivnije, odlučnije. Ali, kako je vreme odmicalo, sve je više gubila korak. Koliko je čudno poluvreme imala ekipa u crveno-belom najbolje govore brojke. Na osam skokova u napadu, koji su dugo pravili razliku, došla su svega tri pogotka sa linije slobodnih bacanja iz devet pokušaja. Do početka drugog kvartala u listu strelaca upisalo se osam od devet iskorišćenih opcija, ali ni takav raspored snaga nije previše zbunio protivnika.

Dobar početak utakmice, sa nekoliko dobrih Omićevih rešenja pod košem i Lazićevog hica koji je aktivirao dugme za eksploziju uzbuđenja na tribinama, Budućnost je reagovala gotovo identično kao u prvom susretu - mirno, fokusirano i bez preteranog trošenja energije na stvari koje nisu vezane za parket. Gordić i Doelman odrađivali su dobar posao za Budućnost i vešto koristili i dalje nejasnu zbunjenost Zvezdine odbrane, te probijanjima iz pik’n’rola i pravovremenim dodavanjima na suprotnu stranu dolazili do svojih poena.

Čak i kada je Zvezda zahvaljujući dobrim kombinacijama Enisa i Lesora i Ročestijeve trojke stigla do prvog dvocifrenog vođstva (29:19) tri minuta pre odlaska na veliki odmor, Zvezda nije izgledala tako uverljivo kao na početku utakmice. Brzo se pokazalo da su crveno-beli ponovo ispali iz ritma. U završna tri minuta prvog dela nisu postigli koš, a Budućnost je serijom 7:0 kompletan zaostatak anulirala, došla do rezultata 31:31 i učinila da dvorana zanemi. I to kako - trojkom Nikole Ivanovića uz zvuk sirene. Film kao da se vratio unazad na prvu utakmicu, u kojoj su gosti prve tri četvrtine završili s pogocima u poslednjim sekundama.

Zvezdin košgeterski post nastavio se i u narednih 150 sekundi, što je Budućnost i te kako znala i umela da kazni. Zvuči pomalo neverovatno, ali u šest i po minuta s kraja druge i početka treće četvrtine skrojila seriju 20:2, kojom ne samo da je nadoknadila dvocifreni minus, već i u surovom naletu Ivanovića i Gordića otišla na velikih osam poena viška (31:39)!

Rezigniranost trenera Alimpijevića dešavanjima na parketu, a ponajviše anemičnom igrom svojih izabranika, govorila je više od reči - Zvezda se nalazila u situaciji kakvu ni u najluđim snovima nije mogla da zamisli. Njegov tajm-aut, u kojem nije bilo mnogo snažnih emocija, urodio je plodom pošto se Zvezda u nastavku malo opustila i pretežno s linije slobodnih bacanja ugasila vatru koja je pretila da se pretvori u pravu buktinju.

A baš u trenucima kada je igračima Crvene zvezde počelo da nestaje energije, probudila se publika koja je gromoglasnim klicanjem stihova "Hajde, igraj i bori se..." i unela potrebnu dozu goriva u rezervoar za dalje! Dobre vibracije sa tribina kao da su pogodile Feldinovu žicu. Prve poene, ispostaviće se jako važne, postigao je upravo u finišu trećeg kvartala, posle Dobrićeve velike trojke. Ličnim nizom od sedam poena ne samo da je vratio Zvezdu u igru, već i učinio da rezultat na semaforu u 31. minutu glasi - 50:48!

Bila je to prava igra živaca do poslednjeg zvuka sirene. Zvezdu nije pokolebala Gordićeva trojka preko Dobrića, jer je upravo mladi levoruki šuter uzvratio istom merom, a posle dve dobre odbrane i dobrog otvaranja Omića u reket vratila određenu sigurnost u igru. Još više samopouzdanja dolazilo je iz defanzivnih skokova, kojim je Budućnosti bio limitiran napadački protok. Za šta je Gordić ponovo imao spremna rešenja. I to u kontinuitetu. Praktično na sve što je Zvezdina iznela na talon on je odgovorio tako da je bez teksta ostavljao i najveće optimiste da bi samo jedan njegov šut mogao da bude loš...

Ali, kako je samo njemu šut išao od ruke, Budućnost je gubila dah, pa je tako četiri uzastopna napada ispaljivala ćorke, u trenutku kada je Zvezda vodila sa 65:59. Bio je to dovoljno jasan znak da novi brejk nije realnost... Zvezda je uspela da izvuče veliki trijumf i vrati poljuljano samopouzdanje!

Na kraju je Ročesti skupio pet asistencija i 11 poena, Dobrić je dodao 10, Feldin devet, a Lesor osam poena.

CRVENA ZVEZDA – BUDUĆNOST 69:59

/17:13, 14:18, 16:17, 22:11/

Dvorana: Aleksandar Nikolić

Gledalaca: 6.398

Sudije: Ilija Belošević, Saša Pukl, Miloš Koljenšić.

CRVENA ZVEZDA: Kešelj, Davidovac 3, Lazić 3, Dobrić 10, Feldin 9, Janković 4, Ročesti 11, Omić 15 (10sk), Lesor 8, Enis 2, Jovanović, Bjelica 4.

BUDUĆNOST: Ivanović 9, Se. Šehović 4, Doelman 10, Barović 6, Su. Šehović, Gordić 22, Ilić, Z. Nikolić, Gibson 2, Popović 4, Lendri 2, D. Nikolić.

Piše: Nikola STOJKOVIĆ

Foto: Star Sport