Crvena zvezda je u finalu Jadranske lige! Branilac titule je u danu najvećeg izazova ove sezone izašao na parket, pokazao klasu protiv bledog Mornara, došl ou situaciju da se ponovo bori za pehar i zakazao šampionski dvoboj protiv Budućosti - 88:69 (26:19, 26:18, 16:19, 20:13).

Tople aprilske večeri na parketu beogradskog hrama košarke postojao je samo jedan tim - Crvena zvezda. Velike čestitke zaslužuje Mornar za sve što je pokazao tokom sezone i što je došao na prag finala, ali gazda je i dalje obučen u crveno-belo.

Svaka čast Tejloru Ročestiju za to kako je vodio Crvenu zvezdu do pobede na ovoj utakmici, odličnom Dejanu Davidovcu, čiji se defanzivni učinak ne oslikava kroz prizmu statistike i dobrim napadačima iz senke - Omiću, Lesoru, Feldinu i Jankoviću, ali Zvezdin meč-viner bio je Ognjen Dobrić! Energija kojom je plenio popularni Šegi bila je zadivljujuća. Momak koga su pre vrtoglavog napretka u karijeri zvali „Gvozden“ večeras je mamio uzdahe atraktivnim zakucavanjima i blokadama od kojih je zastajao dah! Na sve to bio je najraspoloženiji Zvezdin igrač na utakmici i gotovo nepogrešiv iz igre - 19 poena, od toga 5/6 za tri! Zbog čega je zaradio gromoglasne aplauze dupke pune dvorane "Aleksandar Nikolić" i pokliče koji malo koji igrač dobije tokom karijere!

Upravo njegova atomska snaga bila je gorivo Crvene zvezde protiv rivala koji je imao želju da pokaže više, ali je dobio malo vremena da nešto i uradi.

Od prvog sudijskog podbacivanja ekipa Dušana Alimpijevića imala je jasan cilj - da protivnika samelje na iskustvo, sirov kvalitet i ofanzivnu potentnost. Upravo to je i pokazala - napadačku raznolikost gde je svaki igrač imao svojih pet minuta, igru u petoj brzini i pravi defanzivni majndset ispoljen u navlačenju protivnika na teške šuteve i korišćenje milimetra slobodnog prostora. Iznad svega mentalnu snagu u momentima krize tokom treće deonice.

Upravo je treća četvrtina bila prelomna za tok utakmice. Posle inspirativnih 20 minuta u prvom delu, završenih s 15 poena viška i čak 52 koša, Crvena zvezda pogubila je konce, što je Mornaru omogućilo da serijom 19:6 drastično umanji zaostatak i dođe na prag rezultatskog zaokreta. Situacija o kojoj će se sigurno dugo polemisati jeste jedna u nizu strašnih blokada energičnog Ognjena Dobrića, posebno ona kada je zaustavio Nemanju Vranješa, okarakterisana kao faul, posle čega je Dušan Alimpijević zaradio tehničku grešku zbog prigovora. Na nešto stabilniji šut Vranješa sa crte, te teških pogodaka Radoja Vujoševića i Dereka Nidama ranije, trener Alimpijević, ipak je uspeo da reaguje pravovremeno i „zakrpi“ rupe kako bi vratio pobedničku nit svojoj ekipi.

Crvena zvezda je uspela da reaguje pravovremeno na nimalo lak period u kojem je napadački posustala, a serijom 10:0 do kraja deonice ponovo otišla na dvocifrenu prednost (68:56) i praktično uplovila u mirnije vode.

Sve je počelo i završilo se dobrim i pametnim hicima Tejlora Ročestija, koji je ponovo terorisao protivnika po želji. Zato je na kraju imao 18 poena (4/10 za tri), te šest asistencija. Matijas Lesor meč je završio sa deset poena, koliko je imao i Alen Omić. Po sedam poena i uhvaćenih lopti skupio je Milko Bjelica, a Dejan Davidovac po poen i skok manje.

Mornar nije bio ni bleda senka tima koji je u Baru ubacio 88 poena i dalje aktuelnom šampionu Jadranske lige. Previše ishitrenih pokušaja, premalo raspoloženih opcija i tek poneki bljesak nisu bili dovoljni da se drugi put u sedam dana savlada velika mačka, koja godinama unazad dominira regionalnim takmičenjem.

Posle mesec dana odsustva zbog povrede trener gostiju Mihailo Pavićević ponovo je na raspolaganju imao najboljeg igrača Uroša Lukovića. Premalo vremena za uigravanje i kvalitetan rad nisu dozvolili Lukoviću da ostavi upečatljiviji trag. Tek nešto više od šest minuta na parketu, sa po jednim skokom i asistencijom.

Kod Mornara 21 poen ubacio je Vranješ, dok je Nidam imao 11 poena. Oni su bili i jedini u gostujućem timu sa dvocifrenim učinkom.

CRVENA ZVEZDA – MORNAR 88:69

/26:19, 26:18, 16:19, 20:13/

Hala: Aleksandar Nikolić

Gledalaca: 7036

Sudije: Majkić, Petek i Dragojević

CRVENA ZVEZDA: Kešelj, Davidovac 6 (6 sk), Lazić, Dobrić 19, Feldin 8, Janković 6, Ročesti 18 (6 as), Omić 11, Lesor 10 (5 sk), Enis 3, Jovanović, Bjelica 7.

MORNAR: Pavićević, Čalić, Mićović 9 (7 sk), Nidam 11, Mijović 6, Pavić 2 (5 sk), Vujošević 8, Mugoša, Ros 6, Vranješ 21 (5 sk), Bakić 6. Luković.

Piše: Nikola STOJKOVIĆ

Foto: Star sport