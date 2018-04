Pamtiće se samo pobeda i ništa više! Košarkaši Crvene zvezde zabeležili su četvrti trijumf u Košarkaškoj ligi Srbije, pošto su kao gosti u dramatičnom finišu savladali Tamiš - 87:86 . Međutim, sigurni smo da trener šampiona Dušan Alimpijević neće biti zadovoljan viđenim. Ponovo je bilo elemenata apatije i mučenja u igri Crvene zvezde. Do te mere da je Tamiš u rukama imao nekoliko meč lopti i sam sebi pucao u kolena. Čović je izgubio loptu četiri sekunde pre kraja meča, međutim Pančevci su jeftino izgubili loptu... Na drugoj strani izvukao se Janković na šut za tri poena i poentirao za pobedu - 87:86

Zvezda je izbegla novu bruku. A bila je zrela...

Gosti su dobili utakmicu na suvi kvalitet. Imali su silne probleme u odbrani, pošto su ih Vitaković i Smiljanić bušili kao sir. Podsećao je večerašnji duel povremeno na Zvezdino stradanje u Čačku. Međutim, ovoga puta Ročesti i drugovi imali su više koncentracije. Imali su i Džejmsa Feldina koji je dalekometnim hicima ubijao pomisao domaćina da mogu da velike senzacije. I na kraju hladnokrvnog Stefana Jankovića koji je sačuvao obraz klupskim drugovima i treneru Alimpijeviću... Međutim, ova utakmica je još jednom ogolila istinu.

Zvezda je rasejana, Zvezda je pročitana, Zvezda nije šampionski tim. U Pančevu je Zvezda bila samo srećan tim koma je domaćin ugurao pobedu u ruke.

Kada je domaćin u uvodnim minutima meča poveo sa 9:2, verovatno su navijači domaćina pomislili da mogu da prisustvuju istoriji... Međutim, Zvezda se brzo sabrala. Počeli su da ponetiraju Feldin, Ročesti je delio asistencije, a Lesor dominirao ispod koša. Posle deset minuta Zvezda je imala plus pet, na poluvremenu je bilo 41:47.

Na početku treće četvrtine crveno-beli su zategli odbranu. Domaćin nije video obruč, a Zvezdina prednost je narasla do +11. I kada se očekivalo rutinsko odrađivanje posla, do izražaja je došla Zvezdina nekonstantnost. I veće srce Pančevaca.

Počeli su košarkaši Tamiša da pogađaju teške šuteve, razigrao se Ivan Smiljanić. Dovoljno da crveno-beli ispadnu iz komfor zone... Posle (70:75) Tamiš je stigao do vođstva (82:80)... Čović je izgubio loptu četiri sekunde pre kraja. Činilo se da Zvezdi nema spasa... Ipak, domaćin je izbacio loptu i dao šampionu još jednu šansu. To je iskoristio Janković. I ostavio crveno-belima šansu da sa pol pozicije dočekaju plej-ofa. Ako je to ovakvoj Zvezdi i važno...

TAMIŠ - CRVENA ZVEZDA 86:87

Hala: Strelište

Gledalaca: 1500

TAMIŠ: Ilikić 8, Vitković 16, Smiljanić 19, Savić 4, Knežević 10, Sočanac 4, Raičević 4, Hristov 12, Stanojević 9.

CRVENA ZVEZDA: Ročesti 10, Lazić 3, Omić 5, Davidovac 2, Radanov 3, Kešelj 2, Čović 11, Janković 14, Jovanović 8, Lesor 7, Feldin 22

