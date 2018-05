Ovoga puta košarkaši Crvene zvezde nisu dozvolili dramu. Izabranici Dušana Alimpijevića lagano su savladali Mladost u Zemunu i stigli do pete pobede u Superligi - 75:104.

Mladi strateg crveno-belih je ravnomerno podelio minutažu većini igrača, dok u igru nisu ulazi samo Stefan Janković i Ognjen Dobrić. Na kraju su najefikasniji bili Marko Kešelj i Matijas Lesor sa po 14 poena.

Gosti su razliku u kvalitetu potvrdili još u prvoj deonici, kada su došli do dvocifrene zalihe, a onda do kraja prvog poluvremena praktično obezbedili pobedu. Ipak, Alimpijević nije bio zadovoljan odbranom u drugom kvartalu, s obzirom da je njegov tim za deset minuta igre primio 25 poena, pa je tražio veću koncetraciju u tom segmentu, što je i popravljeno u nastavku meča, pa je aktuelni šampion rutinski stigao do pobede.

Zvezda je bila dominantnija u svim segmentima košarkaške igre, a pre svega skoku i organizaciji igre. Domaćin je imao preveliki broj izgubljenih lopti da bi uopšte mogao da razmišlja o nekom jačem otporu znatno kvalitetnijem protivniku. Kako bilo, možda je ovo bila najava boljih izdanja Crvene zvezde.

Crveno-beli su posebno bili dominantni u poslednjoj četvrtini. Tada je njihova prednost neprestrabi rasla. Zanimljiv učinak imao je Nikola Jovanović koji je postigao 13 poena i imao šest skokova, a isti broj poena u koš domaćina ubacio je i Branko Lazić. Kod Mladosti je znatno iznad ostalih bio kapiten Veljko Brkić sa 19 postignutih poena.

Crvena zvezda u narednom kolu gostuje Mega Bemaksu, dok će Mladost u goste Zlatiboru.

MLADOST - CRVENA ZVEZDA 75:104

/14:25, 25:32, 19:19, 17:28/

Hala: Vizura sport

Gledalaca: 400

MLADOST: Babović 3, Malidžan 12, Novaković 14, Jeković 5, Bjelić 7, Nikolić 4, Nešović, Drašković, Brkić 19, Antonijević 1, Svilar 10, Pažin.

CRVENA ZVEZDA: Ročesti 7, Lazić 13, Omić 11, Davidovac 12, Radanov 4, Kešelj 14, Čović 10, Janković, Dobrić, Jovanović 13, Lesor 14, Feldin 6.

KLS - 6. KOLO:

Mladost - Crvena zvezda 75:104

/Brikić 19 - Lesor, Kešelj 14/

Tamiš - Mega Bemaks (u toku)

20.00 Zlatibor - Borac