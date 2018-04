Budućnost će sutra imati meč-loptu u finalu Jadranske lige!

Plavi su iskoristili prednost domaćeg terena i pred prepunom Moračom savladali Crvenu zvezdu s 78:77 i tako došli do prednosti od 2:1 u seriji. Sada im samo treba jedan trijumf kako bi se domogli titule prvaka ABA lige i igranja Evrolige sledeće sezone. Zvezda je imala poslednji napad, napad za pobedu. Feldin je prvo promašio trojku, a i Lesor posle skoka u napadu! Budućnost se sačuvala i slavila.

Zvezda je većim delom meča igrala dobro, Feldin i Omić su pogađali, šut za dva poena je posle 25 minuta igre bio 77%, ali se opet pokazalo da Zvezda ne igra dobro utakmice pod pritiskom. Budućnost je u završnici meča počela da daje trojke preko Ivanovića i Gordića, Zvezdu nije htelo u tom aspektu.

Plavi su vodili i s šest razlike u poslednjoj deonici, a košem Enisa Zvezda je stigla do izjednačenja - 73:73. Potom je Barović pogodio na jednoj, a Omić uz faul na drugoj strani. Na minut i po do kraja Plavi su vodili 77:75, Zvezda je imala napad,a Feldin doneo izjednačenje. Gordić je kasnije dao jedno slobodno bacanje, a Feldin promašio u sledećem napadu. Zvezda je imala poslednji napad, Feldin je promašio trojku, ali i Lesor posle skoka u napadu!

Posle toga nije bilo puta nazad... Feldin je bio najefikasniji kod Zvezde sa 19 datih poena, ali onaj najvažniji šut nije pogodio...

Zvezda je na startu meča posle dve promašene trojke gledala da napade krene da završava iz reketa. To je najviše radila preko Alena Omića, a sa druge strane su dobro prodirali Gordić i Gibson, a za tri je pogodio Doelman i digao navijače na noge. Kada je pogodio i Šehović, a zatim i Nikolić Budućnost je otišla na 14:8. Ipak, Feldin se probudio i brzo smo stigli do egala.

Ideja Zvezde bila je da preko Dobrića napadne u šutu za tri poena jer se on pokazao kao dobro rešenje u prva dva meča, ali na ovom duelu jedva da je u prvom delu meča dobacivao do obruča. Nije se to pokazalo kao dobra ideja. Podbacio je Šegi u šutu. Kako je Zvezda igrala na startu nije ni imala loš rezultat u tim momentima.

Inače, crveno-beli su i na ovom meču bili bez Nemanje Dangubića i Pera Antića koji su povređeni.

Najveći deo prvog poluvremena smo gledali rezultatsku klackalicu. Ipak, preokret se desio kada je proradio šut Džejmsu Feldinu koji je u prvih 20 minuta dao 14 poena i pritom šutirao 4/5 za tri poena. On je, uz odličnu igru Omića i Lazića bio najzaslužniji za pet poena prednosti Zvezde na poluvremenu (42:27).

Upravo je Feldin bio taj faktor koji je nedostajao Zvezdi u prva dva meča, ali se probudio na vreme. Zanimljivo, Dušan Alimpijević nije tražio nijedan tajm-aut u prvom poluvremenu. To govori da je bio zadovoljan igrom svog tima.

Nekako je sve ličilo dosta i na prva dva sudara ovih timova. Snaga je slična, pa je zato i to sve preneseno na parket dovodilo do toga da nijedna od ekipa ne stigne do neke veće prednosti. Zvezda je posle 25 minuta igre imala 77% šut za dva poena. I opet nije uspela da napravi neku veću prednost.

Krajem treće deonice Zvezda je imala nalet koji je delovao kao neki koji bi mogao da joj donese malo veću prednost, ali su crveno-beli ušli u poslednju deonicu sa zaostatkom od četiri poena. Jer, Ivanović je dao daleku trojku, a Bjelica promašio ceo obruč pri šutu u kom je bio potpuno sam...

Na kraju ni Feldin nije pogodio kada je bilo najvažnije. Posle njega ni Lesor.

Moraće Zvezda da vadi kestenje iz vatre sutra od 21 čas. Mora da dobije da bi imala barem šansu da igra majstoricu.

U suprotnom...

ABA LIGA, FINALE: Budućnost - Crvena zvezda 78:77

Dvorana Morača

Sudije: Damir Javor, Tomislav Hordov i Mario Majkić

BUDUĆNOST: Ivanović 10, Šehović Su 3, Doelman 5, Barović 10, Šehović 3, Gordić 17, Ilić, Nikolić Z 12, Gibson 10, Popović 5, Lendri 3, Nikolić

CRVENA ZVEZDA: Kešelj, Davidovac, Lazić 2, Dobrić 5, Feldin 19, Janković 3, Ročesti 12, Omić 18p, 4sk, Lesor 6, Enis 8, Jovanović, Bjelica 4