Možda je Crvena zvezda izgubila sve šanse za prolazak u TOP 8, ali će Real Madrid morati da grize večeras od 19 časova u Pioniru. Razlog je vrlo prost, Kraljevski tim će dati sve od sebe da dođe do 4. pozicije i prednosti domaćeg terena u četvrtfinalu. A čak ni dve pobede u poslednja dva kola mu to ne garantuju. Hipotetički.

Real bi sa dve pobede praktično obezbedio 4. mesto na kome se sada nalazi, ali postoji solucija i u kojoj to ne bi uspeo. Ako Panatinaikos dobije oba meča do kraja, a Olimpijakos izgubi dve utakmice. Onda bi se došlo do kruga u kom bi tim iz Pireja bio najbolji, a Real bi završio na petoj poziciji u tom slučaju.

Ukoliko Panatinaikos večeras izgubi od Valensije kod kuće, Real bi bio izuzetno blizu 4. mesta i pobedom nad Zvezdom i Bambergom bi osigurao tu 4. poziciju.

Problem Kraljevskom klubu pravi i Baskonija koja ima bolji međusobni skor, a na jednoj pobedi je manje od Reala.

To na kom će mestu Real završiti može dosta da utiče na koga će ići u eventualnom polufinalu, ali o tom, potom.

Olimpijakos ide na noge Unikahi i dočekuje Žalgiris, Panatinaikos igra protiv Valensije i ide na noge Milanu.

Nisu to neki preveliki zalogaji za PAO tako da će Real večeras protiv Zvezde igrati najbolje što ume i zna. Pobeda mu je vrlo bitna večeras, ali pitaće se za to i Zvezda koja je ove sezone izgubila samo dva meča u Pioniru (PAO i Himki).

Na ovom meču što se tiče Reala neće biti Serhija Ljulja i Ognjena Kuzmića, dok su pod znakom pitanja Fakundo Kampaco i Gustavo Ajon.

Foto: MN Press