Crvena zvezda ove sezone ima uspone i padove, ali jedno je konstatno - kada pogađa trojke, pobede su joj najčešće u džepu. Tako je bilo i u utakmici protiv Valensiji u kojoj su crveno-beli ubacili čak 106 poena, a od toga dali 13 trojki iz 24 pokušaja. Dakle, procenat od 54,2%. Od toga nema odbrane.

Videlo se da se Valensija držala u igri baš do momenta kada je Zvezda u trećoj deonici krenula da sipa trojke kao iz kabla. Slepi miševi, kao i mnogi klubovi tokom ove sezone, nisu imali kišobran i sve što im je preostalo je da izađu iz hale kao „pokisli miševi“.

Ovo je drugi meč zaredom kako Zvezda daje preko 100 poena, a pre ovog duela tako je prošla Cibona. I u tom duelu Zvezda je pokazala da su joj trojke glavno oružje. Procenat na tom okršaju van 6,75 bio je 58,6%. Igrači Dušana Alimpijevića ubacili su čak 17 trojki na tom meču.

Na dva poslednja ukupno 30. Ako crveno-beli pruže igru na tom nivou protiv Mornara neće biti zime za njih u polufinalu ABA lige.

Koliko je šut sa distance bitan potencira i igrač koji je u poslednje vreme baš počeo da se iskazuje u tom elementu - Dilan Enis.

„Jesam, u formi sam. Imamo odlične treninge. Mnogo je i do mojih saigrača koji me nalaze na dobrim pozicijama. Dobro se krećem, pogađam otvorene šuteve. Poraslo mi je samopouzdanje, to je zasluga stručnog štaba. Pozitivan sam. Dobro dodajemo loptu, brzo pucamo, imamo dosta dobrih šutera, a uvek je neko slobodan. Gađamo dobro spolja, a opasni smo i kada prodiremo. Trojke su veoma važne u našoj igri“, rekao nam je Dilan Enis posle utakmice.

Zadržimo se kod Enisa. On je imao odlične serije još na Kupu Radivoja Koraća gde je protiv FMP-a imao seriju trojki 6/6. Na prošlom meču protiv Cibone dao je 7/7 za tri poena, a protiv Valensije ubacio je 3/4. To su neverovatne brojke.

Pored njega Tejlor Ročesti je imao 3/4 za tri poena, dok je Džejms Feldin šutirao 4/6 i delovalo je da Zvezdini stranci ne mogu da promaše kada se dignu na šut van 6,75. Kada na to dodate još nekoliko igrača koji mogu da daju najvredniji šut (a primetićemo uz to da Nemanja Dangubić nije igrao, koji je opasana kada uđe u seriju) jasno je da je potencijal Zvezde u ovom smislu zaista veliki.

Videlo se to nekoliko puta ove sezone. Sećamo se onih 17 trojki u Madridu kada je pao Real Madrid. I generalno su trojke bile osnov svih pobeda Zvezde ove sezone u Evroligi.

Protiv Barse ih je bilo devet, a kasnije se to nastavilo u utakmicama u kojima je Zvezda slavila - Makabi (13 trojki), Real (17), Efes (14), Armani (11), Žalgiris (10), Armani u Beogradu (devet), Unikaha (10). Jedino protiv Valensije u gostima i protiv Žalgirisa Zvezda nije tako „besnela“ u šutu za tri, a dobila je te mečeve.

A, pogledajmo kako to izgleda kada je Zvezda gubila...

Najčešće je u tim utakmicama Zvezda imala ispod 10 datih trojki, a na nekima i daleko manje - Himki u gostima (osam datih trojki), Brose kući (sedam), Unikaha u gostima (šest), CSKA kući (tri date trojke), Baskonija kod kuće (pet), Fenerbahče u gostima (četiri), Panatinaikos kod kuće (pet), Makabi u gostima (šest).

Naravno, bilo je i mečeva gde je Zvezda ubacila dosta trojki i bivala poražena, ali su one u znatnoj manjini u odnosu na ovaj trend koji se pokazao u dobroj meri siguran za meru uspeha crveno-belih.

Doduše, pomenuti porazi i jesu bile teške utakmice pa dolazimo do zaključka da Zvezda sipa za tri onoliko koliko je koncentrisana, ali i - jako je bitno - koliko joj i protivnik dozvoli.

O ovom aspektu igre, jednom od ključnih za Zvezdu, razgovarali smo i sa Dejanom Davidovcem posle meča s Valensijom.

„Imamo dosta igrača koji su šuteri, koji dobro šutiraju za tri poena. I tokom cele sezone smo imali dosta dobre procente. U nekim mečevima smo pali što je i normalno u ovakvom ritmu. Teško je da se drži takav procenat kroz čitavu sezonu. U poslednje dve utakmice se posebno vraća taj šut je što je bitno za samopouzdanje. To nam je bitno oružje“, rekao nam je Davidovac posle meča s Valensijom.

Trojke su ubitačno oružje Zvezde i ko ove sezone uđe u tu mašinu za mlevenje mesa ne može da se izvuče makar se zvao Real i igrao kod kuće. Ipak, Zvezda će morati da spremi opcije B i C, za slučaj da šut stane.

I to će za crveno-bele, uz borbu sa pritiskom moranja, biti najveći izazov u završnici najvažnijeg takmičenja ove sezone, a to je ABA liga.

Mornar kuca na vrata.

Strelci, priprema, pozor...

(Foto MN Press)