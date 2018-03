Nema boljih lekcija od onih koje deli evropski šampionu. Jesu najbolje, ali se i najskuplje plaćaju. Tako je Crvena zvezda ove snežne martovske večeri tonula ka najtežem porazu na svom terenu, ali je na kraju uspela da zaustavi slobodan pad iz trećeg kvartala i ipak ne doživi totalni debakl. Crvena zvezda - Fenerbahče 63:80 (17:22, 14:18, 10:25, 22:15).

Dobre utakmice protiv Cibone, Valensije i Mornara na startu plej-ofa nisu mnogo pomogle protiv Željka Obradovića i njegove moćne čete. Istini za volju, teško da bi bilo šta pomoglo protiv ekipe koja je u najvećem naletu šutirala trojke vratolomnih 75 odsto (12/16) i pritom imala naoštrenog snajperistu u liku Bobija Diksona da odradi najveći deo posla. Prekaljeni reprezentativac Turske odigrao je svoju daleko najbolju partiju ove sezone i popravio lični rekord po broju ubačenih koševa. Protiv Olimpijakosa pre nepuna dva meseca imao je 24, a sada - 25 poena, uz strašnih 7/10 za tri poena. Od čega je četiri dalekometna hica pogodio u trećem kvartalu, kada je razlika i iznosila maksimalnih 26 poena, a Fenerbahče bio u strahovitom zaletu. Nikola Kalinić meč je završio sa deset, a Marko Gudurić sa devet poena, uz pet asistencija.

Prelaznu ocenu u opremi branioca titule u Jadranskoj ligi dobijaju samo Dilan Enis i Dejan Davidovac. Prvi je izvukao svoj maksimum u prvom delu utakmice, da bi najprijatnije ovosezonsko iznenađenje iz tima sa Malog Kalemegdana možda i neočekivano dobilo glavnu ulogu. Odličnu igru protiv Panatinaikosa pre samo dva dana krunisao je još jednom partijom za svaku pohvalu, pa je na kraju imao 18 poena (3/5 za tri), uz pet skokova i tri asistencije. Demonstrirao je ozbiljnu zrelost protiv vladajućeg šampiona i pokazao da ovo nije njegov igrački maksimum. Da može još mnogo više i bolje.

Zvezda je od početka bila u kontraritmu i to se i te kako osetilo u igri. Matijas Lesor, Tejlor Ročesti, kasnije i Džejms Feldin... Nijedan od njih nije glavom bio u utakmici, zbog čega trener Alimpijević nimalo nije bio zadovoljan. Da ovo zaista nije bilo njihovo veče govori i to da su zajedno ubacili 10 poena, ali i podelili devet od čak petnaest timskih asistencija.

S takvim odmerom snaga Fenerbahče je odmah uspostavio kontrolu i dirigovao ritam, što se brzo odrazilo na rezultat. U razmaku od samo 20 sekundi Bobi Dikson je strpao pet poena, da bi posle dobre odbrambene reakcije i brzog napada Gudurić poslao vrhunsko alej-up dodavanje za Veselog, pa j Fenerbahče brzo otišao na 10:3. Zvezdin obraz u uvodnim minutima jedino je čuvao Dejan Davidovac koji je sa dve vezane trojke pokušao da pokrene ekipu. Umesto toga usledila je Diksonova rafalna paljba posle koje je Fenerbahče za nepunih šest minuta imao dvocifrenu prednost - 20:9.

Dok je Alen Omić samo na momente uspevao da učini nešto više od Lesora, Ročestijev odlazak na klupi ispostavio se kao pun pogodak. Dilan Enis uspeo je da unese željenu energiju i napadačku sigurnost, čime je zaustavio gotovo četvorominutni post. Brzo se kanadski plejmejker razigrao i bio jedina svetla tačka Zvezdinog tima, što mu je donelo čak osam vezanih poena u finišu prvog kvartala - uz dve trojke. Činilo se da je Zvezda uspela da se vrati u život i da je uspostavila određenu ravnotežu. Ali, samo nakratko.

Previše grešaka i gotovo neobjašnjiva konfuzija u domaćim redovima olakšavala je Feneru posao. Veseli je iskusno koristio Lesorovu uspavanost i eksploatisao protivnički reket za novu dvocifrenu prednost i nove bore na Alimpijevićevom čelu. Pokušavao je mladi trener na sve načine da uvede ekipu u utakmicu i tako joj omogući ravnopravnu borbu sa aktuelnim šampionom Evrope, ali nije se dalo. Ročesti je do prvih poena na utakmici stigao u 13, a Feldin u 19. minutu utakmice i to posle pet uzastopnih promašaja. Bili su to njihovi retki iskoraci napred u ovom meču.

Sve ono što Ročesti nije mogao u ofanzivnom delu donekle je „pokrivao“ Enis, ali ono što je mogao da iznese na parket bilo je premalo za ovakvu, vrlo lošu Zvezdu.

A onda se dogodila treća četvrtina koja je odredila ceo meč. Odnosno, dogodio se neverovatni Bobi Dikson sa svoje četiri otrovne strelice s distance, a za njim Gudurić sa dve i Kalinić sa još jednom trojkom. Ukupno sedam za četvrtinu. Tako je razlika sa devet otišla na gotovo nestvarnih 26 poena (36:62) u samo šest i po minuta, a Dikson je imao 25 poena na svom kontu. Cela situacija toliko je izgledala neverovatno da su čak i navijači Diksonu poručivali da šutira što više, dok su Zvezdini igrači bili ispraćani sa ovacijama kada bi pogodili i slobodno bacanje... Ruku na srce, setile su se pristalice crveno-belih nešto kasnije za koga navijaju, pa su ipak svojim miljenicima pružili podršku do poslednjeg sekunda. Uz pesmu i gromoglasne aplauze za svaki dobar potez. Kojih je bilo daleko više nego u prethodne tri deonice.

Ali, poraz nije mogao da se izbegne...

CRVENA ZVEZDA - FENERBAHČE 63:80 (17:22, 14:18, 10:25, 22:15)

Dvorana: Aleksandar Nikolić.

Gledalaca: 4.849.

Sudije: Emilio Perez Pizaro (Španija), Spirok Kontas (Grčka), Amit Balak (Izrael).

CRVENA ZVEZDA: Kešelj, Davidovac 18, Lazić 6, Antić, Dobrić 7, Feldin 2, Janković 6, Ročesti 6, Omić 6, Lesor 2, Enis 10, Jovanović.

FENERBAHČE: Tompson, Meli 7, Mahmutoglu, Vonamejker 5, Slukas 3, Naneli 2, Gudurić 9, Veseli 9, Kalinić 10, Muhamed 25, Duverioglu 8, Datome 2.

EVROLIGA, 28. kolo

Četvrtak

Crvena zvezda - Fenerbahče 63:80

/Davidovac 18 - Dikson 25/

20.05: (1,90) Makabi Tel Aviv (13,5) Panatinaikos (2,05)

20.45: (1,20) Real Madrid (19,0) Žalgiris (5,00)

20.45: (1,75) Olimpija Milano (14,5) Valensija (2,30)

Petak

18.00: (3,05) Himki (15,0) CSKA (1,45)

19.00: (1,70) Brose Bamberg (14,5) Unikaha (2,30)

20.00: (1,10) Olimpijakos (23,0) Anadolu Efes (7,50)

21.00: (1,80) Barselona (14,5) Baskonija (2,15)

Foto: MN Press