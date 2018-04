Jedno od najnestabilnijih pozicija u Crvenoj zvezdi ove sezone bila je pozicija plejmejkera, ili popularno rečeno ”keca”. Samo da konstatujemo: Zvezda je letos dovela dva plejmejkera (Ročestija i Radičevića), u toku sezone je otpustila dvojicu (Enisa i Radičevića) i od četiri igrača koja je dovela u toku sezone, dvojica su došla da pojačaju poziciju keca (Enis i Čović), a treći može takođe da nastupa na poziciji organizatora igre (Radanov).

Da pojasnimo...

Stefan Jović je bio taj koji je držao Zvezdinu igru u prethodnim sezonama, posebno u prošloj. Pored njega tu je bio Nejt Volters, ali on se zadržao samo do kraja sezone i otišao. Potom je na leto i Jović prešao u Bajern iz Minhena i Crvena zvezda je morala da dovede dva organizatora igre.

To su bili Tejlor Ročesti i Nikola Radičević. Ideja je bila da Zvezda ima iskusnog Ročestija koji bi igrao 25-30 minuta, a da Radičević kao srpski mladi plejmejker stasava uz iskusnog američkog internacionalca i da uz njega "kupi fore".

Radičević je odigrao odlično pripreme, nametnuo se i delovalo je da tu neće biti problema. Ipak, Radičević pre svega šuterski nije uspeo da odgovori izazovima u Zvezdi (ima solidan prodor), nije uspeo psihološki da se navikne na okolinu i to je počelo da smeta i navijačima. Kulminacija je bila utakmica Zvezda - Baskonija u Areni gde je Dejan Davidovac prakitčno ušao na njegovo mesto i Zvezda je dobila još jednu opciju na poziciji organizatora igre.

On nije došao iz FMP-a zbog toga, ali je umesto na beku ili krilu, zaigrao na poziciji jedan.

U klubu su zaključili da ne mogu da igraju samo sa Ročestijem i Davidovcem, pa je zato angažovan Dilan Enis, a sa Radičevićem je došlo do raskida saradnje. On je sreću pronašao u Gran Kanariji gde igra solidno kod trenera sa kojim je ranije sarađivao.

Dakle, u decembru smo dobili tu konstalaciju snaga na poziciji jedan. I tako je bilo sve do kraja finalne serije ABA lige u kojoj je Crvena zvezda poražena sa 1:3.

Treba reći i sledeću stvar: Ročesti i Enis se nisu baš nabolje pokazali u ulozi razigravača celog tima, a to se posebno odnosi na Dilana. On je više igrač koji sebi stvara prostor, pa je mnogo puta zato pravljena izolacija da bi on igrao jedan na jedan sa protivničkim bekom. Zato je recimo Dušan Alimpijević imao opciju u finalnoj seriji gde je uparivao Ročestija i Enisa i držao ih u isto vreme na parketu. Zapravo, nije to delovalo uopšte loše.

Međutim...

Samo par dana posle izgubljenog finala Dilan Enis napušta Zvezdu, iako je u nju stigao pre samo četiri meseca. I uprkos činjenici da je potpisao na dve i po godine i na sve to još dobio srpski pasoš... Kako bilo, njega već od danas čekaju obaveze u ACB ligi.

"Iako nije bilo dugo, bilo je neverovatno iskustvo, igrati i živeti u Srbiji, ali i čast dobiti njeno državljanstvo. Navijači Crvene zvezde, hvala vam za svu ljubav i podršku. Sada se okrećem obavezama u Saragosi", napisao je Enis na Instagramu po odlasku.

Na njegovo mesto stigao je iskusni Filip Čović iz FMP-a, a sa istog mesta je vraćen talentovani Aleksa Radanov koji može da nastupa na više pozicija, između ostalog i na poziciji organizatora igre.

To znači da će Zvezda ući u Superligu sa Ročestijem, Čovićem, Radanovim i Davidovcem kao igračima koji će biti potencijalni organizatori igre. Pored njih, još su Enis i Radičević nastupali na toj poziciji u toku sezone.

Na kraju, podsetimo i na činjenicu da je Hapoel iz Jerusalima "zapeo" da dovede Ročestija u svoje redove jer mu je potreban takav igrač. Izraelci su prvo pokazali interesovanje, pa su ga pre par dana obnovili, i igraju na kartu Zvezdinog poraza u finalu ABA lige, te eventualne uštede u plati Ročestiju u slučaju rastanka, pa ostaje da se vidi da li će Zvezda zadržati ovog košarkaša u svojim redovima. Svakako najboljeg plejmejkera ove sezone.

Sve u svemu, Zvezda će ove sezone ukupno imati šest kečeva, odnosno igrača koji su igrali na mestu organizatora igre. Videćemo kako će se na novom zadatku snaći pre svega Čović, a potom i Radanov ukoliko bude dobio šansu na toj poziciji u Superligi.

Foto: MN Press