Crvena zvezda je u Barseloni, domu Evrolige i nekadašnjeg evropskog prvaka, ostala bez istinske šanse da se plasira u četvrtfinale. Mada teorija i dalje igra neku ulogu, ona se posle teškog poraza u Blaugrani meri samo u promilima. Barselona - Crvena zvezda 88:54 (17:12, 28:12, 17:25, 26:5).

Istini za volju, pitanje je i šta bi Crvenoj zvezdi doneo eventualni plasman u plej-of. U ovakvim uslovima, s novim trenerom i značajno podmlađenim i izmenjenim sastavom - ovo nije bitka koju Zvezda može da vodi. Ponajviše u situaciji kada je bitka za titulu šampiona Jadranske lige od izuzetne, primarne važnosti. Nije, opet, ni pre ovog kola bilo realno da se crveno-beli plasmana među osam najboljih ekipa na Starom kontinentu, ali je recka protiv uzdrmane Barselone mogla da unese novu dozu vere, mira i samopouzdanja. Ovako, Crvena zvezda je protiv Barselone odigrala još jednu od onih utakmica iz onog, mračnijeg spektra. Jednostavnije - za zaborav. Sve to, svakako, ne sme da bude izgovor za vladajućeg šampiona Jadranske lige da u dva ključna momenta utakmice, a posebno u završnoj četvrtini, odigra ispod svih evropskih normi i istu završi sa samo pet koševa...

Barselona je u svakom aspektu igre bila bar za koplje ispred večerašnjeg protivnika. Šuterski mnogo sigurnije, dominantnije u skoku (43 - 32/11 ; 25 - 15/10), bolje na lopti (26 asistencija)... Ekipa Svetislava Pešića imala je i daleko širu lepezu napadačkih rešenja, što je u vremenskom rasponu od sedam minuta s kraja prvog i početka drugog poluvremena dovelo do furiozne serije 20:2 kojom je Barselona otišla na 25 koševa viška (51:26). Tada je praktično sve bilo jano - Crvenu zvezdu je čekao nimalo prijatan susret s realnošću.

Barsina pobednička serija počela je s pet vezanih poena Tejlora Ročestija, posle čega je nezadovoljni Pešić zatražio minut odmora kako bi izneo nove instrukcije za nastavak utakmice. Barselona je na Ročestijevu minijaturu odgovorila istom merom, da bi potom usledila lepa akcija iz koje je raspoloženi Pau Ribas podelio dodavanje iza leđa za Anta Tomića, a hrvatski centar snažnim zakucavanjem slomio tablu. Brzom reakcijom organizatora u Blaugrani šteta je sanirana u roku od deset minuta pošto je na parket dopremljen kompletno nova konstrukcija. Pauza je više odgovarala domaćinu, koji je do kraja drugog kvartala pregazio Zvezdu i sa 12 stigla do čak 21 poena viška (45:24). Sve što se dešavalo do kraja utakmice bilo je samo čisto odrađivanje posla, uz jednu nepoznatu - kolika će konačna razlika biti?

Nešto slično Zvezdu je zadesilo i u poslednjem kvartalu, kada je bez poena iz igre bila punih sedam i po minuta i za celu četvrtinu ubacila samo pet. To je Barseloni omogućilo da ode na maksimalnih, opet i nedopustivih 36 poena viška (88:52), što će svakako ostaviti neizbrisivu mrlju u ovoj sezoni punoj uspona i padova...

U oba navrata, za celu utakmicu ključnim momentima vodeće uloge imali su upravo Ribas i Tomić, kao i sve raspucaniji Peteri Koponen. Iskusni Finac napunio je Zvezdin koš iz drugog plana i meč završio sa 16 poena. Ribas je na kraju imao 18 poena i podelio šest asistencija, dok je Tomić imao 16 poena, šest skokova i četiri završna dodavanja. Toma Ertel je dopisao 13 poena.

Što se Crvene zvezde tiče, susret u Blaugrani pokazao je da je pred Dušanom Alimpijevićem period ozbiljnih izazova, jer u najvažnijem trenutku sezone ekipa ne izgleda dobro. Nije bilo dovoljno elana, ni energije, samim tim akcije su se neretko završavale soliranjem i nerezonskim pokušajima kakvi ne bi prošli ni u regionalnom takmičenju. A, Zvezdu baš u Jadranskoj ligi čeka najveći posao tokom sledećih mesec i kusur.

Tejlor Ročesti jedini je bio na kakvom-takvom nivou, pa je do poslednjeg zvuka sirene skupio 13. Pokušao je iskusni Amerikanac u nekoliko trenutaka da pogura ekipu, uspevao je da izmisli neke teške poene, ali nije dobio traženu podršku. Milko Bjelica je meč završio bez koša, iako je u Beogradu bio daleko najbolji, dok je Džejms Feldin počeo utakmicu s pet vezanih poena i onda - nestao. Bez poena ostali su i Matijas Lesor i Branko Lazić, koji uopšte nisu imali svoje veče, dok Nemanja Dangubić nije dobio minute za igru. Dejan Davidovac je ubacio tri, Dilan Enis dva (u poslednjoj sekundi utakmice) a Pero Antić četiri poena. Jedini igrač vredan pohvale bio je Ognjen Dobrić koji je ubacio 10 poena, ali i pokazao najveću volju za igrom. Alen Omić je skupio osam poena i pet skokova.

Crvenu zvezdu u ponedeljak od 18.00 u dvorani Aleksandar Nikolić čeka poslednja utakmica ligaškog dela regionalnog takmičenja protiv Cibone.

EVROLIGA - 25. KOLO

Četvrtak

Himki - Milano 77:86

/Šved 24 - Gaudlok 26/

Efes - Makabi T.A. 81:94

/Vims 21 - Džekson 18/

Valensija - Baskonija 71:81

/Uertas 19 - San Emeterio 15/

Real Madrid - Panatinaikos 92:75

/Kozer 26 - Džejms 23/

Petak

CSKA Moskva - Unikaha 101:76

/De Kolo 23 - Nedović 15/

Žalgiris - Fenerbahče 78:85

/Jankunas 15 - Datome 16/

Olimpijakos - Brose Bamberg 87:79

/Spanulis 17, Milutinov 16 - Rajt 23/

Barselona - Crvena zvezda 88:54

/Ribas 18 - Ročesti 13/

Piše: Nikola STOJKOVIĆ

Foto: Star Sport