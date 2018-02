Русский медведь vs Panzer - sudar na ledenom istočnom frontu

Zaključnog dana 23. Zimskih olimpijskih igara, kao što i dolikuje igra se finale turnira najpopularnijeg "belog" sporta, hokeja na ledu. Vreme meča između Rusije i OAR (nedelja, 05.10) izuzetno je nepopularno za gledanje uživo u Evropi, ali ako išta, a ono bar možemo da se kladimo.

Iako su izostale NHL zvezde zbog zabrane najjače lige najbržeg kolektivnog sporta, te su sve ekipe, a naročito one najjače kao što su SAD i Kanada najteže i oštećene, to jest oslabljene takmičenje je zaista bilo izuzetno i napeto.

To što su izostale najveće zvezde hokeja potpuno je otvorilo turnir, te su svi, osim favorizovane Rusije, tačnije tima Olimpijskih sportista Rusije (OAR), koja ima svoju, a drugu po snazi na svetu ligu - KHL, bili manje-više izjednačeni. Tako je i moglo da se dogodi da Nemačka stigne do finala i to nakon poraza u prva dva meča u Pjongčangu, prvo od Finske, a potom od Švedske. Panceri, kao što im to i ime i tradicija kažu, nisu pukli, niti se predali, već su zbližili redove, malo promućkali taktiku i krenuli da pobeđuju. Redom Norvešku, pa Švajcarsku, Švedsku i u polufinalu u petak favorizovanu Kanadu koja je išla ka odbrani titule iz Sočija.

Tajna uspeha Nemaca, barem kada se gledaju rezultati je paklena druga trećina. Od kako im je u Pjongčangu krenulo, to je period igre u kojem uspevaju da pokažu najbolje što znaju i umeju. Tako je bilo i protiv Kanade koja je u neverici čak četiri puta kapitulirala. Iako je uspela kasnije da se presabere, razlika je bila prevelika za stizanje. MOZZARTOVA kvota za 3+ gola u drugoj trećini finala je sasvim prihvatljivih 3,00, što je daleko bolje nego 1,20 koliko iznosi kec na Ruse.

A znaju i Baćuške gde su im protivnici najjači, ali i gde su najslabili. Hokejaši najveće zemlje sveta su apsolutni favoriti i ako ne dozvole Nemcima da se razlete u drugom od tri dela meča, pobeda će biti ubedljiva. Jasno je da će Panceri iz kontri pokušavati da ugroze gol koji maestralno brani Vasilij Košečkin, gorostasni golman Metalurga iz Magnitogorska koji je visok dva metra i težak čak 110 kg. Rusi inače čekaju već 20 godina na olimpijsku medalju i deluje da ih nipšta bne može zustaviti, mada su i sami pokazali slabost još u prvom meču u Pjongčangu kada su neočekivano i šokantno izgubili od Slovačke 2:3. Ali od tada melju, a deluje da će nastaviti sve do zlata.

PUT DO FINALA

OAR

1. kolo Grupa B, Slovačka - OAR 3:2

2. kolo Grupa B, OAR - Slovenija 8:2

3. kolo Grupa B, OAR - SAD 4:0

1/4 finale, OAR - Norveška 6:1

1/2 finale, Češka R. - OAR 0:3

NEMAČKA

1. kolo Grupa C, Finska - Nemačka 5:2

2. kolo Grupa C, Švedska - Nemačka 1:0

3. kolo Grupa C, Nemačka - Norveška 2:1

Plej-of, Švajcarska - Nemačka 1:2

1/4 finale, Švedska - Nemačka 3:4

1/2 finale Kanada - Nemačka 3:4

(foto: Action Images)